बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारPoorvi Champaran Experts Exit Poll: पूर्वी चंपारण एनडीए का गढ़ बना रहेगा या नहीं? एक्सपर्ट्स के एग्जिट पोल में बड़ा दावा

Poorvi Champaran Experts Exit Poll: पूर्वी चंपारण एनडीए का गढ़ बना रहेगा या नहीं? एक्सपर्ट्स के एग्जिट पोल में बड़ा दावा

East Champaran Exit Polls:पत्रकारों की मानें तो एनडीए में बीजेपी को छह, चिराग पासवान की पार्टी को 2, JDU को एक, RJD को दो और कांग्रेस को एक व VIP को भी एक सीट मिलने की सम्भावना है.

By : अरविंद कुमार | Updated at : 12 Nov 2025 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग के बाद जारी एग्जिट पोल में एनडीए को ज्यादातर इलाकों में बढ़ है. वहीं पूर्वी चंपारण जनपद की 12 विधानसभा सीटों पर एनडी को भारी बढ़त मिलते दिख रही. स्थानीय पत्रकारों के विश्लेषण में एनडीए 12 में से 9 सीटों पर आगे है. जबकि महागठबंधन 3 सीटों तक सिमटता दिख रहा है.

पत्रकारों की मानें तो एनडीए में बीजेपी को छह, चिराग पासवान की पार्टी को 2, JDU को एक, RJD को दो और कांग्रेस को एक व VIP को भी एक सीट मिलने की सम्भावना है. अंतिम नतीजे 14 नवम्बर को ही आएंगे.

पूर्वी चंपारण में एनडीए की बढ़त के कारण

बिहार में नेपाल सीमा से लगा यह इलाका एनडीए के लिए मुफीद साबित हो रहा है, उसकी बड़ी वजह है जातिगत समीकरण जिसमें कोइरी,कुशवाह, भूमिहार और राजपूत.इसके साथ ही यहां पीएम मोदी और नितीश कुमार की रैलियों में भी ख़ासा असर देखने को मिला था. इसके अलावा केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के लाभार्थियों का भी कमाल देखने को मिला. इसीलिए एनडीए की 9 में से 6 अकेले बीजेपी ले जा रही है.

सबसे पहले बात रक्सौल विधानसभा की तो पत्रकारों के मुताबिक यहां से बीजेपी के प्रमोद कुमार सिंह जीत रहे हैं, जबकि दूसरे नम्बर पर कांग्रेस के श्याम बिहारी प्रसाद रहेंगे. 2020 में भी ये सीट बीजेपी के पास ही थी.

पूर्वी चंपारण की 12 सीटों का पार्टीवार बंटवारा-

- भाजपा: 6 सीटें  
- राजद: 2 सीटें  
- एलजेपी: 2 सीटें  
- कांग्रेस: 1 सीट  
- जदयू: 1 सीट  

सुगौली विधानसभा से LJP(RV) के राजेश कुमार की बढ़त, JJD के श्याम किशोर चौधरी पीछे. इसी प्रकार नरकटिया विधानसभा से JDU के विशाल शाह आगे, RJD के शमीन अहमद टक्कर में हैं, लेकिन जीत के प्रबल दावेदार अभी विशाल सिंह हैं.

हरसिद्धि (SC) विधानसभा से बीजेपी  के कृष्णानंदन पासवान अभी जीतते दिख रहीं हैं, जबकि उनका कड़ा मुकाबला राजद के राजेन्द्र कुमार राम से है. स्थानीय स्तर पर दोनों ही मजबूत, लेकिन समीकरण कृष्णनंदन के पक्ष में हैं.

गोविंदगंज विधानसभा से चिराग पासवान की पार्टी LJP(RV) से  राज तिवारी यहां काफी मजबूत इनकी जीत की प्रबल दावेदारी. जबकि कांग्रेस के शशि भूषण राय पीछे रह सकते हैं.

केसरीया विधानसभा से JDU की शालिनी मिश्रा दमदारी से जीतती हुई दिख रहीं हैं, जबकि उनका अमुकबला VIP के वरुण विजय से है.

कल्याणपुर विधानसभा से बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह की बढ़त जबकि RJD के मनोज कुमार यादव पिछड़ते दिख रहे हैं.

पिपरा विधानसभा से भी बीजेपी के श्यामबाबू प्रसाद यादव आगे हैं और उनके मुकाबले CPI(ML) के राज मंगल प्रसाद टक्कर में हैं.

यहां क्लिक कर पढ़ें बिहार के सभी 38 जिलों की 243 सीटों का एक्सपर्ट एग्जिट पोल

मधुबन विधानसभा से भी बीजेपी के राणा रणधीर सिंह की जीत तय मानी जा रही है. राजद की संध्या रानी कुशवाहा यहां पिछड़ रहीं हैं.

बात करें मोतिहारी विधानसभा की तो यहां भी बीजेपी के  प्रमोद कुमार मजबूत, RJD की संध्या देवा गुप्ता दूसरे नंबर रहने का अनुमान है.

चिरैया विधानसभा से बीजेपी के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता की जीत तय मानी जा रही है, उनके मुकाबले राजद के लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव हैं.

ढाका विधानसभा से बीजेपी के पवन जायसवाल की जीत की पूरी संभावना है उनके मुकाबले RJD के फैसल रहमान दूसरे नम्बर पर हैं.

कुल मिलाकर देखें तो पूर्वी चंपारण में एनडीए ने काफी मजबूती से चुनाव लड़ा और उसका परिणाम एग्जिट पोल में नजर आ रहा है.

Published at : 12 Nov 2025 04:11 PM (IST)
