बिहार के जहानाबाद जिले की तीन विधानसभा सीटों पर मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है, जहानाबाद में एक-एक सीट एनडीए और महागठबंधन के पाले में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि एक सीट पर कांटे की टक्कर है. आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल हैं, असली 14 नवंबर को मतगणना वाले दिन सामने आएंगे.

जहानाबाद में 3 विधानसभा सीटें हैं. जिनमें जहानाबाद, मखदुमपुर और घोसी का नाम शामिल है. यहां पर एक सीट एनडीए को, एक सीट महागठबंधन को और एक सीट पर कड़े मुकाबले की बात की जा रही है. हालांकि, वास्तविक स्थिति नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

जहानाबाद- एबीपी बिहार एक्सपर्ट एग्जिट पोल 2025

एनडीए- 1 (एलजेपी)

महागठबंधन-1 (आरजेडी)

कड़ा मुकाबला-1

जहानाबाद विधान सभा क्षेत्र RJD को राहत

जहानाबाद में हमारे एक्सपर्ट मृत्युंजय कुमार, शशिकांत, पवन कुमार, पंकज, ताबिश इमाम, नीतीश कुमार और राजेश कुमार की मानें तो जहानाबाद में आरजेडी के राहुल शर्मा जीत रहे हैं. भूमिहार वोटों की गोलबंदी और अल्पसंख्यक वोटों ने राहुल शर्मा की जीत सुनिश्चित कर दी है. यहां से प्रसिद्ध मंदिर हारते हुए नजर आ रहे हैं.

घोसी विधान सभा

इसी तरह घोसी विधान सभा क्षेत्र से रिपोर्टर पंकज कुमार के अनुसार घोसी में जेडीयू के ऋतुराज और भाकपा माले में कड़ी टक्कर है, जबकि ताबिश ईमाम के अनुसार भाकपा माले ऐज है.

मखदुमपुर विधान सभा क्षेत्र

इसी तरह से मखदुमपुर में राजद के सूबेदार दास और LJP आर के रानी के बीच कड़ी टक्कर है. इन दोनों की जीत को लेकर एक्सपर्ट अलग-अलग दावे कर रहे हैं, जिससे ये सीट कड़े मुकाबले में फंसी दिख रही है. पार्टी के हिसाब से जहानाबाद में एक सीट आरजेडी को, एक सीट लोजपा रामविलास को जा रही है. जबकि एक सीट पर कड़ा मुकाबला है.

