रोहतास में नामांकन करने पहुंचे आरजेडी के प्रत्याशी सत्येंद्र साह को पुलिस ने बीते सोमवार (20 अक्टूबर, 2025) को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में जेडीयू ने आरजेडी पर हमला किया है. मंगलवार (21 अक्टूबर, 2025) को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि इन लोगों का कल्चर थोड़ी कोई बदला है.

आरजेडी पर हमला करते हुए संजय झा ने कहा, "15 साल तक उनकी पार्टी में ऐसे लोग थे जिनकी वजह से दुनिया भर में हमें खुद को बिहारी बताने में शर्म आती थी. आज भी उसी तरह के लोग हैं. जंगलराज के जो बड़े-बड़े चेहरे थे उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है. बिहार की जनता सब जानती है और जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो उन्हें सबक मिल जाएगा."

राहुल गांधी पर भी किया हमला

संजय झा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला किया. राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताया. कहा कि बिहार में चुनाव है और राहुल गांधी अभी विदेश दौरे पर हैं. वे बिहार आए थे तो एसआईआर पर, वोट चोरी पर, चर्चा कर रहे थे. पूरी यात्रा राहुल गांधी ने बिहार में इसी के नाम पर की. अब कहीं कर रहे हैं? वो मुद्दा खत्म हो गया? वह पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं. उनको बिहार से कोई लेना-देना नहीं है, बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार के लिए उन्होंने कभी कुछ किया है?

दूसरी ओर पूर्णिया जिले की कसबा विधानसभा सीट से निवर्तमान विधायक अफाक आलम का टिकट काटे जाने के बाद बगावती तेवर दिखाए. बीते रविवार को पूर्णिया में प्रेस कांफ्रेंस कर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर के साथ ही प्रभारी पर पैसों के लेनदेन के आरोप भी लगाए. इस पर संजय झा ने कहा, जो वायरल हुआ… क्या हाल है प्रदेश अध्यक्ष का वो आप स्थिति कांग्रेस की देख रहे हैं. अभी ही सीट के लिए मारामारी चल रही है, जब 100 सीट पर 4-5 पार्टी मिलकर नहीं लड़ सकती तो 13 करोड़ लोगों को क्या संभालेंगे?