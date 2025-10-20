हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नामांकन भरते ही RJD प्रत्याशी को उठा ले गई झारखंड पुलिस, 21 साल पुराने मामले में हुई कार्रवाई

नामांकन भरते ही RJD प्रत्याशी को उठा ले गई झारखंड पुलिस, 21 साल पुराने मामले में हुई कार्रवाई

Bihar Election 2025: राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को झारखंड पुलिस ने नामांकन कक्ष से बाहर आते ही गिरफ्तार कर लिया. सत्येंद्र साह पर साल 2004 के मामले में एक्शन हुआ है.

By : रंजन सिंह राजपूत | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Oct 2025 07:34 PM (IST)
बिहार चुनाव से पहले रोहतास के सासाराम विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी सत्येंद्र साह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बिहार में दूसरे चरण के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह नामांकन के अंतिम दिन अपना पर्चा भरने आए थे, जहां निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से बाहर निकलते हीं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार सत्येंद्र साह को कोर्ट में पेश करने के पश्चात जेल भेज दिया जाएगा.

राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी के संदर्भ में सदर डीएसपी वन दिलीप कुमार ने बताया कि सत्येंद्र साह को लगभग 21 वर्ष पुराने एक मामले में कोर्ट से निकले वारंट के आधार पर करगहर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ झारखंड राज्य के गढ़वा थाने में वर्ष 2004 में प्राथमिकी हुई थी, जिसमें गढ़वा न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ स्थाई वारंट जारी किया गया था.

'विरोधियों की साजिश'

वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह ने इसे प्रतिद्वंदियों की साजिश बताया. उन्होंने कहा कि कोर्ट से निर्गत वारंट के बावजूद भी मुझे चुनाव से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जब मुझे अपना प्रत्याशी बनाया तो, हमारे प्रतिद्वंदियों ने साजिश रचकर गिरफ्तार करा दिया. उन्होंने कहा कि इस बार सत्येंद्र साह की जगह जनता चुनाव लड़ रही है और मैं सासाराम की जनता से आशीर्वाद की कामना करता हूं.

'समर्थकों में आक्रोश'

राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों में भारी आक्रोश देखा गया. नामांकन में पहुंचे भारी संख्या में महागठबंधन समर्थकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सत्येंद्र साह की जीत के दावे किए गए. इस दौरान अनुमंडल कार्यालय के बाहर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और समर्थकों की भारी भीड़ के कारण शहर के पुरानी जीटी रोड पर जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई.

Published at : 20 Oct 2025 07:31 PM (IST)
