बिहार: डिप्टी CM की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, कहा- 'मैं एक सिपाही...'

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ-साथ सरकार के 26 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ले ली है. इस नई सरकार में बीजेपी कोटे से एक बार फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. वहीं अब डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है.

शपथ लेने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, "यह बिहार के लोगों की, बिहार में डेमोक्रेसी की, बिहार में एनडीए के लोगों की मेहनत की, पीएम नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सभी एनडीए के साथियों की जीत है.

#WATCH | Patna: After taking oath, Bihar Deputy CM Samrat Choudhary says, "This is a victory of the people of Bihar, of the democracy in Bihar, of the hard work of the people of NDA in Bihar, of PM Narendra Modi, of Nitish Kumar and of all NDA allies. The strong workers of Bihar… pic.twitter.com/fbc32G42OB — ANI (@ANI) November 20, 2025

'कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की'

उन्होंने आगे कहा, "बिहार के मजबूत कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और बिहार में डेमोक्रेसी स्थापित की. उन्होंने बिहार में गुंडा राज नहीं आने दिया. मैं खास तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने बड़ी संख्या में वोट दिया."

'बिहार को पीएम मोदी-सीएम नीतीश पर भरोसा'

सम्राट चौधरी ने ये भी कहा, "बिहार ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर भरोसा किया. मैं एक सिपाही हूं और ऐसे ही काम करूंगा. मैंने पहले दिन ही कहा था कि हम पहले फेज में 100 सीटें जीतेंगे, और आखिरकार हमने पहले फेज में 102 सीटें जीतीं. हमारे कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट में इतनी सच्चाई थी."