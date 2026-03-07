बिहार के किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात रफ्तार का कहर तीन जिंदगियां निगल गया. राष्ट्रीय उच्च पथ 327ई पर खैखाट के निकट एक तेज रफ्तार होंडा कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में मो. शादाब, मो. नजीर और शाह आलम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया. हादसे की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

28 दिन पहले हुई थी शाह आलम की शादी

इस हादसे का सबसे दर्दनाक पहलू मृतक शाह आलम की कहानी है. महज 28 दिन पहले 24 जनवरी को शाह आलम की शादी हुई थी. जो घर कुछ ही हफ्ते पहले शहनाई की गूंज और खुशियों से भरा हुआ था वहां अब सिर्फ चीख-पुकार और आंसू हैं. नई दुल्हन का संसार उजड़ गया और घर में खुशियों की जगह मातम ने ले ली. यह दृश्य देखकर आसपास के लोगों की भी आंखें नम हो गईं.

मौके पर जुटी भीड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा

हादसे के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल बहादुरगंज थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भेजा. देर रात अस्पताल में तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया गया. घायल व्यक्ति का इलाज जारी है.

पूर्व विधायक पहुंचे अस्पताल, परिजनों को बंधाया ढांढस

घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व विधायक मुजाहिद आलम भी देर रात किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया. परिजनों का दर्द देख वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम कुमार ने बताया कि दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हुई है और एक घायल है. उन्होंने कहा कि मामले में विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है और तेज रफ्तार कार चालक की तलाश जारी है.