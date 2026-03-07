'2020 में हमने नीतीश को CM बनाया, अब JDU बड़ा दिल दिखाए', मुख्यमंत्री पद को लेकर बिहार में हलचल

बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर NDA के भीतर नई बहस छिड़ गई है. राज्यसभा चुनाव के लिए नामों के ऐलान के बाद BJP और JDU के नेताओं के अलग-अलग बयान सामने आ रहे हैं. BJP नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि 2020 में BJP ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, इसलिए अब JDU को बड़ा दिल दिखाते हुए BJP का मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए.

BJP के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने स्पष्ट कहा कि बिहार में अगर नई सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री BJP का होना चाहिए. उन्होंने यह भी मांग की कि विधानसभा स्पीकर और गृह मंत्रालय भी BJP के पास होना चाहिए.

बचौल ने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में BJP बड़ी पार्टी थी, इसके बावजूद गठबंधन की मजबूती के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया. अब समय आ गया है कि JDU भी गठबंधन धर्म निभाते हुए BJP को मुख्यमंत्री पद दे. उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है.

JDU नेताओं का जवाब, हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए

BJP की मांग पर JDU नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. JDU के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि बिहार में BJP का मुख्यमंत्री बन जाएगा. उन्होंने कहा कि JDU चाहेगी कि मुख्यमंत्री उनकी पार्टी से ही हो.

खालिद अनवर ने यह भी कहा कि अगर JDU का मुख्यमंत्री बनता है और निशांत कुमार को मौका मिलता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुशी होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला पार्टी नेतृत्व और गठबंधन की सहमति से ही होगा.

निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठी

इसी बीच JDU के बेनीपुर से विधायक विनय चौधरी ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि बिहार में JDU का ही मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को यह जिम्मेदारी दी जाए.

विनय चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा से कई विधायक सहमत नहीं हैं. उनका मानना है कि NDA को प्रचंड जनादेश नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला था, इसलिए उन्हें पूरे पांच साल तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहिए.

उन्होंने यह भी बताया कि विधायकों ने बैठक में नीतीश कुमार से अपनी भावनाएं साझा की थीं. इस दौरान यह भी सुझाव दिया गया कि निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाया जाए. हालांकि इस प्रस्ताव पर नीतीश कुमार ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी. वहीं पार्टी नेता संजय झा ने संकेत दिया कि निशांत जल्द ही JDU में शामिल हो सकते हैं.