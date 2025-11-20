NDA के शपथ ग्रहण पर मुकेश सहनी का आया रिएक्शन, बोले- 'उम्मीद है कि ...'

बिहार में एनडीए की नई सरकार का गुरुवार (20 नवंबर) को शपथ ग्रहण समारोह हो गया है. नीतीश कुमार ने दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है. वहीं अब इस पर महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान सामने आया है. उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनने पर बधाई दी है.

मुकेश सहनी ने एक्स हैंडल पर लिखा, "आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए हार्दिक बधाई. मंत्रिपरिषद में शामिल सभी माननीय मंत्रियों को भी शुभकामनाएं."

उन्होंने आगे लिखा, "आशा है कि नई सरकार बिहार के लोगों की उम्मीदों, भरोसे और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए अपने वादों को पूरा करेगी और राज्य के विकास में नई गति लाएगी. बिहारवासियों के जीवन में वास्तविक, सकारात्मक और गुणात्मक बदलाव ही हमारी साझा आकांक्षा है."