हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNDA के शपथ ग्रहण पर मुकेश सहनी का आया रिएक्शन, बोले- 'उम्मीद है कि ...'

NDA के शपथ ग्रहण पर मुकेश सहनी का आया रिएक्शन, बोले- 'उम्मीद है कि ...'

Nitish Kumar Swearing-in Ceremony: नीतीश कुमार के सीएम बनने पर मुकेश सहनी ने बधाई दी है. साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद है नई सराकर जनता से किया वादा पूरा करेगी.

By : ज़हीन तकवी | Updated at : 20 Nov 2025 03:11 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में एनडीए की नई सरकार का गुरुवार (20 नवंबर) को शपथ ग्रहण समारोह हो गया है. नीतीश कुमार ने दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है. वहीं अब इस पर महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी का बयान सामने आया है. उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनने पर बधाई दी है.

मुकेश सहनी ने एक्स हैंडल पर लिखा, "आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए हार्दिक बधाई. मंत्रिपरिषद में शामिल सभी माननीय मंत्रियों को भी शुभकामनाएं."

 

उन्होंने आगे लिखा, "आशा है कि नई सरकार बिहार के लोगों की उम्मीदों, भरोसे और अपेक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए अपने वादों को पूरा करेगी और राज्य के विकास में नई गति लाएगी. बिहारवासियों के जीवन में वास्तविक, सकारात्मक और गुणात्मक बदलाव ही हमारी साझा आकांक्षा है."

About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
Published at : 20 Nov 2025 02:58 PM (IST)
Tags :
Mukesh Sahani Nitish Kumar BIHAR NEWS Nitish Cabinet 2025
