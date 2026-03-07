बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे नीतीश के बेटे निशांत! JDU के वरिष्ठ विधायक हरि नारायण सिंह का दावा

बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच जेडीयू के सबसे वरिष्ठ विधायक हरि नारायण सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही पार्टी ज्वाइन करेंगे और उन्हें बिहार सरकार में डिप्टी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह फैसला जेडीयू की बैठक में लिया गया है और निशांत को विधान परिषद का सदस्य भी बनाया जाएगा.

बैठक में हुआ फैसला- हरि नारायण सिंह

जेडीयू विधायक हरि नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. उनके मुताबिक निशांत जल्द ही जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे और नई राजनीतिक जिम्मेदारी संभालेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर चर्चा पूरी हो चुकी है. यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो निशांत को विधान परिषद भेजा जाएगा और नई सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

Patna, Bihar: JD(U) MLA Hari Narayan Singh says, "It was decided in the meeting of Janata Dal (United) that Nishant Kumar will join the party tomorrow..." pic.twitter.com/fohyNYmhuj — IANS (@ians_india) March 7, 2026

बिहार की राजनीति में बढ़ी हलचल

इधर बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर भी सियासी हलचल तेज हो गई है. राज्यसभा की सीटों के लिए 5 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है और इन चुनावों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है.

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है. जेडीयू के भीतर नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि 2020 में ज्यादा सीटें लाने के बावजूद उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दिया था. अब भाजपा का कहना है कि जेडीयू को भी बड़ा दिल दिखाते हुए बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए.