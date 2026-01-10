पटना: मनेर में ज्वेलरी शॉप मालिक को सरेआम मारी गोलियां, लूटपाट के बाद दहशत में व्यापारी

राजधानी पटना से सटे मनेर में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अब वे थाने के नाक के नीचे वारदात को अंजाम दे रहे हैं. शुक्रवार की शाम अपनी ज्वेलरी दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यवसायी संजय कुमार सोनी को बाइक सवार तीन अपराधियों ने निशाना बनाया.

रसूलपुर निवासी संजय सोनी अभी मनेर थाने से महज एक किलोमीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि अपराधियों ने उन्हें घेर लिया और लूटपाट के दौरान उन पर दनादन गोलियां बरसा दीं.

गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल

हैरानी की बात यह है कि जहां यह घटना हुई, वहां से पुलिस थाना बेहद करीब है. फिर भी अपराधी बेखौफ होकर गोलियां चलाते हुए फरार हो गए. गोली लगने से घायल संजय सोनी को लहूलुहान हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत पीएमसीएच (PMCH) रेफर कर दिया है.

व्यापारियों में भारी आक्रोश, बाजार बंद

इस खूनी वारदात के बाद मनेर के व्यवसायियों में भारी दहशत और पुलिस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है. घटना के विरोध में स्थानीय व्यापारियों ने तुरंत अपनी दुकानें बंद कर दी हैं. बाजार में तनाव का माहौल है और लोग पुलिस गश्ती तथा सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं. स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी का दावा कर रही है.

