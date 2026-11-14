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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'

शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'

शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं. इधर, सरकारी हलकों में खबर है कि सरकार पहले एक स्पेशल सेशन लाने पर विचार कर रही है. पिछले साल सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ था.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 14 Nov 2026 06:13 PM (IST)
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शीतकालीन सत्र की घोषणा न करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि वे बताएं कि संसद सत्र कब होगा. हम सभी जानते हैं कि शीतकालीन सत्र नवंबर में होना चाहिए. 

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए गोगोई ने कहा, 'सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा क्यों नहीं की है? देश के लोगों के सामने कई गंभीर मुद्दे और चिंताएं हैं. शायद इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती कि यह शीतकालीन सत्र हो.'

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उन्होंने कहा, 'मुझे शक है कि विपक्ष शीतकालीन सत्र के दौरान जो सवाल उठाना चाहता है, उनके जवाब बीजेपी के पास नहीं हैं, और इसीलिए वे शीतकालीन सत्र आयोजित ही नहीं करना चाहते.'

सरकार सत्र से पहले लाएगी स्पेशल सेशन!

इधर, सरकारी हलकों में चर्चा है कि शीतकालीन सत्र से पहले संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है. इसमें परिसीमन और महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़ी विधायी प्रस्तावों को पारित किया जा सके. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर को शुरू हो सकता है. इसका मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो वह एक छोटा स्पेशल सेशन आयोजित कर सकती है. पिछले साल शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था. 

रिपोर्ट के मुताबिक, एनडीए से जुड़े एक दल ने बताया कि विधायी पैकेज को पारित कराने के लिए दो विकल्प थे. स्पेशल सेशन या शीतकालीन सत्र. बीजेपी सहयोगी दलों को यह संकेत मिला था कि इसके शीतकालीन सत्र में पारित होने की संभावना है. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास यह आखिरी मौका है, जब वह इस बिल को पारित करवाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है. इसकी वजह है, साल 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं.  

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 14 Nov 2026 05:59 PM (IST)
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