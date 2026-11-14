शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'

शीतकालीन सत्र की घोषणा न करने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि वे बताएं कि संसद सत्र कब होगा. हम सभी जानते हैं कि शीतकालीन सत्र नवंबर में होना चाहिए.

न्यूज एजेंसी से बात करते हुए गोगोई ने कहा, 'सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा क्यों नहीं की है? देश के लोगों के सामने कई गंभीर मुद्दे और चिंताएं हैं. शायद इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती कि यह शीतकालीन सत्र हो.'

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Congress MP Gaurav Gogoi says, "I want them to state when the Parliamentary Session will be held. We all know that the Winter Session is supposed to take place in November. Why hasn’t the government announced it yet?.. The people of this country have so many pressing issues and concerns. That is precisely why I believe the BJP does not want this Winter Session to happen... I suspect that they lack answers to the questions the opposition intends to raise during the Winter Session, which is why they do not want to hold the Winter Session at all." — ANI (@ANI) November 14, 2026

उन्होंने कहा, 'मुझे शक है कि विपक्ष शीतकालीन सत्र के दौरान जो सवाल उठाना चाहता है, उनके जवाब बीजेपी के पास नहीं हैं, और इसीलिए वे शीतकालीन सत्र आयोजित ही नहीं करना चाहते.'

सरकार सत्र से पहले लाएगी स्पेशल सेशन!

इधर, सरकारी हलकों में चर्चा है कि शीतकालीन सत्र से पहले संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है. इसमें परिसीमन और महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़ी विधायी प्रस्तावों को पारित किया जा सके. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर को शुरू हो सकता है. इसका मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो वह एक छोटा स्पेशल सेशन आयोजित कर सकती है. पिछले साल शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था.

रिपोर्ट के मुताबिक, एनडीए से जुड़े एक दल ने बताया कि विधायी पैकेज को पारित कराने के लिए दो विकल्प थे. स्पेशल सेशन या शीतकालीन सत्र. बीजेपी सहयोगी दलों को यह संकेत मिला था कि इसके शीतकालीन सत्र में पारित होने की संभावना है. बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के पास यह आखिरी मौका है, जब वह इस बिल को पारित करवाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है. इसकी वजह है, साल 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं.