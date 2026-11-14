ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'यूक्रेन को NATO की मिलेगी सदस्यता लेकिन...', जेलेंस्की के सामने अमेरिकी ने रखी ये शर्त

'यूक्रेन को NATO की मिलेगी सदस्यता लेकिन...', जेलेंस्की के सामने अमेरिकी ने रखी ये शर्त

जेलेंस्की ने दावा किया कि अमेरिका ने NATO सदस्यता के बदले डोनबास से पीछे हटने का सवाल उठाया है. यूक्रेन इस प्रस्ताव पर जनता की राय लेगा.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 14 Nov 2026 07:17 PM (IST)
Preferred Sources

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार (13 नवंबर 2026) को रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर दावा किया है. उन्होंने कहा कि हाल ही में अबू धाबी में हुई शांति वार्ता के दौरान, अमेरिका ने यह संभावना जताई थी कि यूक्रेन नाटो (NATO) की सदस्यता के बदले अपने पूर्वी डोनबास क्षेत्र से पीछे हट सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार पश्चिमी देशों से खास सुरक्षा गारंटी को लेकर बातचीत कर रही है.

ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा, "अमेरिकियों ने एक सवाल उठाया है कि क्या होगा अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए? क्या यूक्रेन डोनबास से पीछे हट जाएगा?' यह पहली बार था जब ऐसा कोई सवाल उठाया गया." ज़ेलेंस्की ने बताया कि सरकार नाटो और यूरोपीय संघ (EU) के साथ बातचीत कर रही है. जब पश्चिमी देश इन शर्तों की पुष्टि कर देंगे, तब वह इस प्रस्ताव के बारे में यूक्रेनी जनता से राय लेंगे. उन्होंने कहा, "इसके बाद मैं अपने यूक्रेनियों से पूछूंगा कि वे क्या सोचते हैं. क्या हमें इसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? मुझे अकेले यह फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है."

रिलेटेड स्टोरी >>

विश्व
'टैक्स बम-टैंक खरीदने के लिए नहीं देते', US सीनेटर ने दूसरे देशों को सैन्य मदद पर उठाए सवाल
'टैक्स बम-टैंक खरीदने के लिए नहीं देते', US सीनेटर ने दूसरे देशों को सैन्य मदद पर उठाए सवाल
विश्व
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? दिसंबर में वापसी की तैयारी, भारत ने रखीं दो शर्तें
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? दिसंबर में वापसी की तैयारी, भारत ने रखीं दो शर्तें
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
विश्व
अमेरिका में उड़ानें फिर से शुरू हुईं, पूरे देश में लगा 'ग्राउंड स्टॉप' हटा
अमेरिका में उड़ानें फिर से शुरू हुईं, पूरे देश में लगा 'ग्राउंड स्टॉप' हटा

नाटो का मुद्दा फिर से चर्चा में- ज़ेलेंस्की

ज़ेलेंस्की ने आगे कहा, "यही वजह है कि मुझे लगता है कि नाटो का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संकेत भी सुने होंगे. यह एक बेहद मुश्किल बातचीत है." ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूरोपीय संघ और नाटो ही यूरोप की एकमात्र वास्तविक सुरक्षा हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि क्रेमलिन की तरफ से महाद्वीप की सुरक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश से और अधिक युद्ध छिड़ सकते हैं. ज़ेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा, "यह खतरनाक है, क्योंकि मेरी नजर में ठीक ऐसी ही चीजें युद्ध या तनाव बढ़ने का कारण बनती हैं." उन्होंने कहा, "यूरोप में वास्तविक सुरक्षा का मतलब यूरोपीय संघ और नाटो है. 

अमेरिका की मध्यस्थता से बातचीत

रूस और यूक्रेन ने मंगलवार को साढ़े 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए 9 महीनों में पहली बार अमेरिका की मध्यस्थता से बातचीत की. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस बैठक को सही करार दिया है , जबकि ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह बातचीत रचनात्मक और काफी ठोस रही.

और पढ़ें

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 14 Nov 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
NATO Russia Ukraine War Russia-Ukraine War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'टैक्स बम-टैंक खरीदने के लिए नहीं देते', US सीनेटर ने दूसरे देशों को सैन्य मदद पर उठाए सवाल
'टैक्स बम-टैंक खरीदने के लिए नहीं देते', US सीनेटर ने दूसरे देशों को सैन्य मदद पर उठाए सवाल
विश्व
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? दिसंबर में वापसी की तैयारी, भारत ने रखीं दो शर्तें
बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना? दिसंबर में वापसी की तैयारी, भारत ने रखीं दो शर्तें
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
विश्व
अमेरिका में उड़ानें फिर से शुरू हुईं, पूरे देश में लगा 'ग्राउंड स्टॉप' हटा
अमेरिका में उड़ानें फिर से शुरू हुईं, पूरे देश में लगा 'ग्राउंड स्टॉप' हटा
Advertisement

वीडियोज

UP Elections 2027: UP में कटे वोटर के नाम तो शुरू हुआ हिंदू-मुसलमान! तेज हुआ घमासान | MahaDangal
UP Elections 2027: पहले अब्दुल पर लड़े, फिर धर्म पर भिड़े! किस ओर जा रहा यूपी चुनाव? | Shastrartha
YRKKH🥳 फेम Abhira का बर्थडे सेलिब्रेशन! काम के बीच काटा खास केक! #sbs
Bollywood News: गांधी परिवार और सोनिया गांधी पर कंगना रनौत की टिप्पणी से मचा सियासी घमासान, शिमला में दर्ज हुई FIR (14.11.26)
Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद: स्टालिन ने CM विजय को लिखा लेटर, कहा- 'चुप न रहें एकजुट होकर...'
मेकेदातु बांध विवाद: स्टालिन ने CM विजय को लिखा लेटर, कहा- 'चुप न रहें एकजुट होकर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
'एक बार फिर UP को बता दीजिए कि मायावती CM...', बिजनौर में बोले आकाश आनंद
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये
इंडिया
शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'
शीतकालीन सत्र की घोषणा न होने पर गौरव गोगोई ने उठाए सवाल, 'BJP नहीं चाहती कि...'
इंडिया
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई
Home Tips
Coriander Storage Tips: फ्रिज में धनिया जल्दी गल जाता है, अपनाएं ये खास ट्रिक
फ्रिज में धनिया जल्दी गल जाता है, अपनाएं ये खास ट्रिक
ऑटो
Green SM Electric Cab: दिल्ली-UP समेत 6 राज्यों में दौड़ेंगी Electric Cabs, जानें प्लान
दिल्ली-UP समेत 6 राज्यों में दौड़ेंगी Electric Cabs, जानें प्लान
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget