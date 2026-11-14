'पुष्पा 2' से 'रामायण' तक, इन 8 भारतीय फिल्मों ने सबसे कम समय में कमाए 1000 करोड़ रुपये

रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. 5 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने महज 8 दिनों में दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

इसी के साथ ये भारतीय सिनेमा की उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिन्होंने सबसे कम समय में वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये की कमाई की है. इस लिस्ट में 'पुष्पा 2', 'धुरंधर 2' और 'बाहुबली 2' जैसी फिल्में भी शामिल हैं. आइए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में और इन्हें 1000 करोड़ रुपये कमाने में कितने दिन लगे.

'पुष्पा 2: द रूल'

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' सबसे कम समय में 1000 करोड़ रुपये कमाने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के महज 7 दिनों में यह आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1742.10 करोड़ रुपये रहा. सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रश्मिका मंदाना और फहद फासिल भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. फिल्म को दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था.

'धुरंधर 2: द रिवेंज'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2: द रिवेंज' भी इस लिस्ट में शामिल है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के सिर्फ 7 दिनों में दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1813.39 करोड़ रुपये रहा. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है.

'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड'

रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने महज 8 दिनों में दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन अब तक 1110.70 करोड़ रुपये पहुंच गया है. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, यश रावण और साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आ रही हैं.

'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन'

एसएस राजामौली की फिल्म 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड बनाए थे. प्रभास स्टारर इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 10 दिनों में दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था. इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1788.06 करोड़ रुपये रहा. फिल्म में प्रभास के अलावा राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया भी अहम भूमिकाओं में थे.

'आरआरआर'

राम चरण और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'आरआरआर' भी इस लिस्ट में शामिल है. एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में शानदार कमाई की थी. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 16 दिनों में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1230 करोड़ रुपये रहा. फिल्म में राम चरण और जूनियर एनटीआर की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

'केजीएफ: चैप्टर 2'

यश की फिल्म 'केजीएफ: चैप्टर 2' ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था. इस फिल्म में यश रॉकी भाई के किरदार में नजर आए थे. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के 18 दिनों में दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया था. इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1215 करोड़ रुपये रहा. फिल्म में संजय दत्त और रवीना टंडन भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे.

'जवान'

शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने भी दुनियाभर में शानदार कमाई की थी. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, एटली के निर्देशन में बनी इस एक्शन फिल्म ने रिलीज के 18 दिनों में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था. फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 1160 करोड़ रुपये रहा. इसमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा और विजय सेतुपति भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे.

'पठान'

शाहरुख खान की एक और फिल्म 'पठान' भी इस लिस्ट का हिस्सा है. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने रिलीज के 27 दिनों में दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार किया था. इसका कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 1055 करोड़ रुपये रहा. फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे.