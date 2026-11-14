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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव: अखिलेश के सीट बंटवारे वाले बयान पर कांग्रेस बोली- 'रिश्ते अच्छे नहीं, बल्कि...'

UP चुनाव: अखिलेश के सीट बंटवारे वाले बयान पर कांग्रेस बोली- 'रिश्ते अच्छे नहीं, बल्कि...'

यूपी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया. इस पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 14 Nov 2026 07:44 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के साथ सीट बंटवारे पर बड़ा खुलासा करते हुए बयान दिया. सपा चीफ ने दावा किया कि कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की. हालांकि सीटों को लेकर 17 नवंबर को सपा-कांग्रेस की बैठक होगी.

इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि गठबंधन के रिश्ते अच्छे हैं. इस बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि मैं दोहराना चाहूंगी कि गठबंधन के रिश्ते न केवल अच्छे हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं. दोनों पार्टियां गठबंधन सहयोगी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी."

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सीट बंटवारे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर आराधना मिश्रा मोना ने कहा, "जैसा कि मैंने कहा, ये केवल प्रारंभिक आंकड़े हैं. आगे चर्चा होगी और हर एक सीट पर अलग-अलग विचार-विमर्श किया जाएगा.

अखिलेश यादव ने किया ये दावा

दरअसल एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर इशारों-इशारों में जवाब दिया. अखिलेश यादव से पूछा गया कि कांग्रेस ने कितनी सीटों की मांग की है या 100 सीटों की मांग की है. इस पर अखिलेश ने कहा कि इससे ज्यादा. 

वहीं उनसे सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस ने 200 सीटों की मांग की है? इस पर अखिलेश यादव ने कहा, "इससे कम." फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस ने 180 सीटें मांगी हैं. इस पर अखिलेश ने मुस्कुराकर कहा, "इससे एक ज्यादा." ऐसे में कयास हैं कि कांग्रेस ने उनसे 181 सीटों की मांग की है.

बता दें कि यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस बयान से हलचल मच गई है. हालांकि सीटों को लेकर औपचारिक फैसला 17 नवंबर को होने वाली बैठक में पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाएगा. इसमें तय होगा कि दोनों दलों के बीच कितनी सीटों पर आपसी सहमति बनती है. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Aradhana Mishra Mona UP Assembly Election 2027 Up Election 2027 Elections 2027
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