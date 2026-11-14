UP चुनाव: अखिलेश के सीट बंटवारे वाले बयान पर कांग्रेस बोली- 'रिश्ते अच्छे नहीं, बल्कि...'

समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के साथ सीट बंटवारे पर बड़ा खुलासा करते हुए बयान दिया. सपा चीफ ने दावा किया कि कांग्रेस ने 181 सीटों की मांग की. हालांकि सीटों को लेकर 17 नवंबर को सपा-कांग्रेस की बैठक होगी.

इस दौरान अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि गठबंधन के रिश्ते अच्छे हैं. इस बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि मैं दोहराना चाहूंगी कि गठबंधन के रिश्ते न केवल अच्छे हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं. दोनों पार्टियां गठबंधन सहयोगी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगी."

सीट बंटवारे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर आराधना मिश्रा मोना ने कहा, "जैसा कि मैंने कहा, ये केवल प्रारंभिक आंकड़े हैं. आगे चर्चा होगी और हर एक सीट पर अलग-अलग विचार-विमर्श किया जाएगा.

अखिलेश यादव ने किया ये दावा

दरअसल एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर इशारों-इशारों में जवाब दिया. अखिलेश यादव से पूछा गया कि कांग्रेस ने कितनी सीटों की मांग की है या 100 सीटों की मांग की है. इस पर अखिलेश ने कहा कि इससे ज्यादा.

वहीं उनसे सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस ने 200 सीटों की मांग की है? इस पर अखिलेश यादव ने कहा, "इससे कम." फिर उनसे सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस ने 180 सीटें मांगी हैं. इस पर अखिलेश ने मुस्कुराकर कहा, "इससे एक ज्यादा." ऐसे में कयास हैं कि कांग्रेस ने उनसे 181 सीटों की मांग की है.

बता दें कि यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस बयान से हलचल मच गई है. हालांकि सीटों को लेकर औपचारिक फैसला 17 नवंबर को होने वाली बैठक में पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाएगा. इसमें तय होगा कि दोनों दलों के बीच कितनी सीटों पर आपसी सहमति बनती है.

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