नीरज कुमार की हार की पटकथा तैयार? RJD ने किया बड़ा दावा

बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जदयू के नेता अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जारी खींचतान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. अब आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस विवाद को लेकर जदयू पर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर दो धड़े बन गए हैं और अनंत सिंह-नीरज कुमार का विवाद अब ललन सिंह और संजय झा के बीच खींचतान से जुड़ गया है.

अनंत सिंह जदयू के अधिकृत प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं।. वह अनुज सिंह के नामांकन और चुनाव प्रचार में भी शामिल हुए हैं.

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‘अनंत-नीरज का विवाद अब संजय झा के पाले में’

शक्ति यादव ने कहा कि जिस विवाद को संजय झा ने ललन सिंह के पाले में डाल दिया था, वह अब वापस संजय झा के पाले में आ गया है. उनका कहना था कि ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि दोनों नेता तैयार होंगे, तभी समझौता कराया जा सकता है. दरअसल, जदयू ने हाल में ललन सिंह को दोनों नेताओं के बीच विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दी थी.

‘नीरज कुमार की हार की पटकथा तय’

आरजेडी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ललन सिंह और संजय झा के बीच चल रही कथित खींचतान में नीरज कुमार को नुकसान हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि नीरज कुमार की हार की पटकथा पहले ही तय की जा चुकी है.

‘अनुज सिंह को जदयू के एक धड़े का समर्थन’

शक्ति यादव ने कहा कि अनुज सिंह जदयू के एक मजबूत धड़े के प्रत्याशी हैं, जबकि दूसरा धड़ा नीरज कुमार की मदद कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से जदयू में दो धड़ों की स्थिति बन गई है. वहीं, उन्होंने कहा कि आरजेडी का इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है.

बीजेपी बोली- NDA की जीत सुनिश्चित

बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जदयू के अंदर चल रही खींचतान पर कहा कि मामला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है और जदयू इसे संभाल लेगा. उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, दल बड़ा होता है. तिवारी ने दावा किया कि बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है और गठबंधन में शामिल पांचों दल एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं.

बता दें कि बिहार की आठ विधान परिषद सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी. नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है.

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