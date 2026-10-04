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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीरज कुमार की हार की पटकथा तैयार? RJD ने किया बड़ा दावा

नीरज कुमार की हार की पटकथा तैयार? RJD ने किया बड़ा दावा

अनंत सिंह-नीरज कुमार विवाद पर RJD प्रवक्ता शक्ति यादव ने जदयू में दो धड़ों का दावा किया. बीजेपी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व मामला संभाल लेगा और NDA आठों सीटों पर एकजुट है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 04 Oct 2026 12:08 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जदयू के नेता अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच जारी खींचतान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. अब आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस विवाद को लेकर जदयू पर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर दो धड़े बन गए हैं और अनंत सिंह-नीरज कुमार का विवाद अब ललन सिंह और संजय झा के बीच खींचतान से जुड़ गया है.

अनंत सिंह जदयू के अधिकृत प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं।. वह अनुज सिंह के नामांकन और चुनाव प्रचार में भी शामिल हुए हैं.

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‘अनंत-नीरज का विवाद अब संजय झा के पाले में’

शक्ति यादव ने कहा कि जिस विवाद को संजय झा ने ललन सिंह के पाले में डाल दिया था, वह अब वापस संजय झा के पाले में आ गया है. उनका कहना था कि ललन सिंह ने साफ कर दिया है कि दोनों नेता तैयार होंगे, तभी समझौता कराया जा सकता है. दरअसल, जदयू ने हाल में ललन सिंह को दोनों नेताओं के बीच विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दी थी.

‘नीरज कुमार की हार की पटकथा तय’

आरजेडी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि ललन सिंह और संजय झा के बीच चल रही कथित खींचतान में नीरज कुमार को नुकसान हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि नीरज कुमार की हार की पटकथा पहले ही तय की जा चुकी है. 

‘अनुज सिंह को जदयू के एक धड़े का समर्थन’

शक्ति यादव ने कहा कि अनुज सिंह जदयू के एक मजबूत धड़े के प्रत्याशी हैं, जबकि दूसरा धड़ा नीरज कुमार की मदद कर रहा है. उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से जदयू में दो धड़ों की स्थिति बन गई है. वहीं, उन्होंने कहा कि आरजेडी का इस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है.

बीजेपी बोली- NDA की जीत सुनिश्चित

बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने जदयू के अंदर चल रही खींचतान पर कहा कि मामला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है और जदयू इसे संभाल लेगा. उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता, दल बड़ा होता है. तिवारी ने दावा किया कि बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है और गठबंधन में शामिल पांचों दल एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं.

बता दें कि बिहार की आठ विधान परिषद सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी. नामांकन की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 04 Oct 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Patna BIHAR NEWS MLC Election 2026
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