सफर का सुहाना आनंद कब पल भर में मौत के खौफ और चीख-पुकार में बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता. अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स बंदरगाह पर मिसिसिपी नदी में उस वक्त अफरा-तफरी और हड़कंप मच गया, जब एक विशालकाय टैंकर ने किनारे पर खड़े यात्रियों से भरे रिवर क्रूज को सीधी टक्कर मार दी. इस हादसे के वक्त क्रूज पर करीब 180 से 190 यात्री सवार थे, जिनकी जान कुछ ही सेकंड में हलक में अटक गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 'सिटी ऑफ न्यू ऑरलियन्स' नाम का यह पैसेंजर क्रूज एक तरफ झुकने लगा. हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में सायरन और लोगों की चीखों का शोर गूंज उठा.

लाइफ जैकेट पहनकर नदी में उतरे यात्री, वीडियो देख दहल उठेगा दिल

सोशल मीडिया पर इस खौफनाक हादसे का वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद यात्री जहाज अपनी दाईं ओर बुरी तरह झुक गया है और कई घबराए हुए यात्री लाइफ जैकेट पहने नदी के पानी में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं.

*अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स बंदरगाह पर एक तेल टैंकर की क्रूज जहाज से टक्कर हो गई।* #LamansionVIP2 #theewave #GFvip @ऑल https://t.co/UlvlOAU6bs — Dharmpal Sharma (@Dharmpa39154392) November 14, 2026

अपनी जान बचाने के लिए यात्रियों को अपना सारा सामान वहीं छोड़कर आनन-फानन में जहाज खाली करना पड़ा. हर तरफ दहशत का माहौल था और लोग किसी तरह सुरक्षित किनारे तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे थे.

🔵Actualización: Los 129 pasajeros del crucero fluvial que chocó contra un buque cisterna en Nueva Orleans, Estados Unidos, ya fueron contabilizados, informó la alcaldesa Helena Moreno. Detalló que 32 personas fueron trasladadas a hospitales locales, aunque ninguna presenta lesiones graves. La funcionaria también reconoció la rápida respuesta de los equipos de emergencia. https://t.co/pH6gzNKQur — Azucena Uresti (@azucenau) November 13, 2026

32 यात्री अस्पताल में भर्ती, मेयर ने जारी किया बड़ा अपडेट

न्यू ऑरलियन्स की मेयर हेलेना मोरेनो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 'अटलांटिक एस्फाल्ट' नाम के टैंकर ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद वह अमेरिकन क्रूज लाइन्स के इस जहाज से जा टकराया. राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कोई भी लापता नहीं है.

हादसे में घायल हुए 32 लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, हालांकि किसी को भी गंभीर या जानलेवा चोट नहीं आई है. प्रशासन और अमेरिकन रेड क्रॉस की टीमें मिलकर प्रभावित यात्रियों के लिए होटल में ठहरने, जरूरी दवाइयों और घर वापसी का इंतजाम कर रही हैं. टैंकर आखिर बेकाबू कैसे हुआ, फिलहाल इसकी जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: आपस में भिड़ीं पापा की परियां, कपड़े फाड़े बाल नोचे, जमकर हुआ दे दनादन

सोशल मीडिया पर सहमे लोग: 'यह दृश्य देखकर टाइटैनिक की याद आ गई'

जैसे ही नदी में हुए इस भयानक हादसे का वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, यूजर्स ने इस पर हैरानी और सहानुभूति जताई है. एक यूजर ने घबराते हुए लिखा, "भाई, जहाज को एक तरफ झुकते और लोगों को पानी में देखकर रोंगटे खड़े हो गए, शुक्र है कि समय रहते सबको बचा लिया गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "इतने बड़े टैंकर का बंदरगाह के पास बेकाबू हो जाना बेहद गंभीर लापरवाही है, अगर क्रूज बीच नदी में होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था." वहीं एक और यूजर ने कहा, "रेस्क्यू टीम और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स को सलाम, जिन्होंने इतनी तेजी से 190 लोगों की जान बचाई."

यह भी पढ़ें: AI Pandit Viral Video: AI वाले पंडित जी ने कराई पूजा, पढ़े मंत्र कराया आचमन; देखें वीडियो