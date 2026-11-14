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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग190 यात्रियों से भरे रिवर क्रूज से भिड़ा टैंकर!' जान बचाने को पानी में उतरे लोग, वीडियो वायरल

190 यात्रियों से भरे रिवर क्रूज से भिड़ा टैंकर!' जान बचाने को पानी में उतरे लोग, वीडियो वायरल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद यात्री जहाज अपनी दाईं ओर बुरी तरह झुक गया है और कई घबराए हुए यात्री लाइफ जैकेट पहने नदी के पानी में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Nov 2026 07:24 PM (IST)
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सफर का सुहाना आनंद कब पल भर में मौत के खौफ और चीख-पुकार में बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता. अमेरिका के न्यू ऑरलियन्स बंदरगाह पर मिसिसिपी नदी में उस वक्त अफरा-तफरी और हड़कंप मच गया, जब एक विशालकाय टैंकर ने किनारे पर खड़े यात्रियों से भरे रिवर क्रूज को सीधी टक्कर मार दी. इस हादसे के वक्त क्रूज पर करीब 180 से 190 यात्री सवार थे, जिनकी जान कुछ ही सेकंड में हलक में अटक गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 'सिटी ऑफ न्यू ऑरलियन्स' नाम का यह पैसेंजर क्रूज एक तरफ झुकने लगा. हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में सायरन और लोगों की चीखों का शोर गूंज उठा.

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लाइफ जैकेट पहनकर नदी में उतरे यात्री, वीडियो देख दहल उठेगा दिल

सोशल मीडिया पर इस खौफनाक हादसे का वीडियो आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद यात्री जहाज अपनी दाईं ओर बुरी तरह झुक गया है और कई घबराए हुए यात्री लाइफ जैकेट पहने नदी के पानी में संघर्ष करते नजर आ रहे हैं.

अपनी जान बचाने के लिए यात्रियों को अपना सारा सामान वहीं छोड़कर आनन-फानन में जहाज खाली करना पड़ा. हर तरफ दहशत का माहौल था और लोग किसी तरह सुरक्षित किनारे तक पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे थे.

32 यात्री अस्पताल में भर्ती, मेयर ने जारी किया बड़ा अपडेट

न्यू ऑरलियन्स की मेयर हेलेना मोरेनो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 'अटलांटिक एस्फाल्ट' नाम के टैंकर ने नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद वह अमेरिकन क्रूज लाइन्स के इस जहाज से जा टकराया. राहत की बात यह रही कि जहाज पर सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और कोई भी लापता नहीं है.

हादसे में घायल हुए 32 लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, हालांकि किसी को भी गंभीर या जानलेवा चोट नहीं आई है. प्रशासन और अमेरिकन रेड क्रॉस की टीमें मिलकर प्रभावित यात्रियों के लिए होटल में ठहरने, जरूरी दवाइयों और घर वापसी का इंतजाम कर रही हैं. टैंकर आखिर बेकाबू कैसे हुआ, फिलहाल इसकी जांच जारी है.

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सोशल मीडिया पर सहमे लोग: 'यह दृश्य देखकर टाइटैनिक की याद आ गई'

जैसे ही नदी में हुए इस भयानक हादसे का वीडियो इंटरनेट पर सामने आया, यूजर्स ने इस पर हैरानी और सहानुभूति जताई है. एक यूजर ने घबराते हुए लिखा, "भाई, जहाज को एक तरफ झुकते और लोगों को पानी में देखकर रोंगटे खड़े हो गए, शुक्र है कि समय रहते सबको बचा लिया गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "इतने बड़े टैंकर का बंदरगाह के पास बेकाबू हो जाना बेहद गंभीर लापरवाही है, अगर क्रूज बीच नदी में होता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था." वहीं एक और यूजर ने कहा, "रेस्क्यू टीम और रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स को सलाम, जिन्होंने इतनी तेजी से 190 लोगों की जान बचाई."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 14 Nov 2026 07:23 PM (IST)
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