'पटना और दिल्ली को पता ही नहीं छपरा डूब गया', पप्पू यादव बोले- 5 दिन से लोग भूखे

बिहार में बाढ़ की स्थिति के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने छपरा में राहत व्यवस्था को लेकर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं. पप्पू यादव ने दावा किया कि वह तीन दिनों से छपरा में हैं और राहत कार्यों के लिए उन्हें 50 से अधिक जनरेटर लगाने पड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई इलाकों में लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

पप्पू यादव ने कहा कि छपरा में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है. उनके मुताबिक, कई जगहों पर बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की समस्या है, जिसके कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि स्थानीय सांसद और विधायक ऐसे हालात में कहां हैं. पप्पू यादव छपरा और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और आर्थिक मदद पहुंचाने में जुटे हैं.

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‘दो-दो करोड़ के घर गिर गए’

सांसद ने दावा किया कि बाढ़ के कारण कई परिवारों के घरों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर दो-दो करोड़ रुपये की लागत वाले मकान भी गिर गए हैं. पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि कई लोग पिछले पांच दिनों से भोजन के संकट का सामना कर रहे हैं. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने की मांग की.

#WATCH पटना, बिहार: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "... मैं 3 दिनों से छपरा में हूं... मुझे यहां 50 से ऊपर जनरेटर लगाने पड़े हैं। सांसद और विधायक कहां हैं? केंद्र को पता ही नहीं है कि छपरा में 17 और 20 के बाद कई अधिक भयावह स्थिति रही है... यहां 2-2 करोड़ के घर गिरे हैं... यहां पिछले 5 दिनों से लोग भूखे हैं। क्यों सब बिहारियों से नफरत करते हैं... असम में बाढ़ आई थी और वहां सभी लोगों ने मदद की थी... बिहार की मदद क्यों नहीं की गई?... पटना और दिल्ली को पता ही नहीं है कि छपरा डूब गया है। यह जल प्रलय है..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2026

‘पटना और दिल्ली को पता ही नहीं छपरा डूब गया’

पप्पू यादव ने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पटना और दिल्ली को जमीनी स्थिति की जानकारी नहीं है. उन्होंने बाढ़ को ‘जल प्रलय’ बताते हुए आरोप लगाया कि प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है. इससे पहले भी वे बिहार की बाढ़ को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा चुके हैं.

‘नेता जातिवाद के नाम पर वोट लेते हैं’

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में नेता जातिवाद के नाम पर जनता का वोट लेते हैं, लेकिन आपदा के समय लोगों की मदद के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखाई देती. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और दूसरे राज्यों की बाढ़ के दौरान जिस तरह मदद की जाती है, वैसी मदद बिहार को भी मिलनी चाहिए. पप्पू यादव ने कहा कि नेता 4-5 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हैं. लेकिन उन्हें जनता की परेशानी का कोई अंदाजा नहीं है.

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