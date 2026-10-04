Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'पटना और दिल्ली को पता ही नहीं छपरा डूब गया', पप्पू यादव बोले- 5 दिन से लोग भूखे

'पटना और दिल्ली को पता ही नहीं छपरा डूब गया', पप्पू यादव बोले- 5 दिन से लोग भूखे

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने छपरा की बाढ़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा. उन्होने दावा किया कि 50 से ज्यादा जनरेटर लगाने पड़े और कई इलाकों में लोग भोजन-पानी के संकट से जूझ रहे हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 04 Oct 2026 09:52 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बाढ़ की स्थिति के बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने छपरा में राहत व्यवस्था को लेकर सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए हैं. पप्पू यादव ने दावा किया कि वह तीन दिनों से छपरा में हैं और राहत कार्यों के लिए उन्हें 50 से अधिक जनरेटर लगाने पड़े हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कई इलाकों में लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.

पप्पू यादव ने कहा कि छपरा में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर है. उनके मुताबिक, कई जगहों पर बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की समस्या है, जिसके कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि स्थानीय सांसद और विधायक ऐसे हालात में कहां हैं. पप्पू यादव छपरा और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और आर्थिक मदद पहुंचाने में जुटे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार
बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार
बिहार
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
बिहार
नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'
नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! कांग्रेस से RJD बोली- 'अगर...'
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! कांग्रेस से RJD बोली- 'अगर...'

यह भी पढ़ें- बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार

‘दो-दो करोड़ के घर गिर गए’

सांसद ने दावा किया कि बाढ़ के कारण कई परिवारों के घरों को भारी नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर दो-दो करोड़ रुपये की लागत वाले मकान भी गिर गए हैं. पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि कई लोग पिछले पांच दिनों से भोजन के संकट का सामना कर रहे हैं. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने की मांग की.

‘पटना और दिल्ली को पता ही नहीं छपरा डूब गया’

पप्पू यादव ने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पटना और दिल्ली को जमीनी स्थिति की जानकारी नहीं है. उन्होंने बाढ़ को ‘जल प्रलय’ बताते हुए आरोप लगाया कि प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है. इससे पहले भी वे बिहार की बाढ़ को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा चुके हैं.

‘नेता जातिवाद के नाम पर वोट लेते हैं’

पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में नेता जातिवाद के नाम पर जनता का वोट लेते हैं, लेकिन आपदा के समय लोगों की मदद के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं दिखाई देती. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और दूसरे राज्यों की बाढ़ के दौरान जिस तरह मदद की जाती है, वैसी मदद बिहार को भी मिलनी चाहिए. पप्पू यादव ने कहा कि नेता 4-5 करोड़ की गाड़ी से घूम रहे हैं. लेकिन उन्हें जनता की परेशानी का कोई अंदाजा नहीं है.

यह भी पढ़ें- अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 04 Oct 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Chhapara News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार
बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार
बिहार
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
अतीक अहमद गैंग का शूटर अरमान बिहार में मिला, 5 लाख का था इनाम
बिहार
नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'
नीरज के खिलाफ गए अनंत सिंह पर BJP का बड़ा बयान, 'उनके मन में...'
बिहार
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! कांग्रेस से RJD बोली- 'अगर...'
बिहार MLC चुनाव में महागठबंधन में बवाल! कांग्रेस से RJD बोली- 'अगर...'
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का गुमनाम 'शैतान' ! | Sansani
Mountain Traffic: वीकेंड पर पहाड़ों में महाजाम! मनाली से बदरीनाथ तक ट्रैफिक का तांडव
Smit Machchhar | Fly Dubai: कॉकपिट में 'आतंकी पायलट' का 'बड़ा मकसद' क्या था ! | Netanyahu | Oman
Premanand Maharaj: वृंदावन का आश्रम या लापतागंज? | ABP News
Sandeep Chaudhary| SIR Controversy: ‘सत्याग्रह’ से क्या साधेंगे Rahul Gandhi? विश्लेषकों का विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान के राष्ट्रपति ने छुए थे जगद्गुरु सतीशाचार्य के पैर? खुद बताया सच
ईरान के राष्ट्रपति ने छुए थे जगद्गुरु सतीशाचार्य के पैर? खुद बताया सच
बिहार
बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार
बिहार: MLC चुनाव में महागठबंधन का बिखरा कुनबा, मैदान में 15 उम्मीदवार
क्रिकेट
शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास
शुभमन गिल ने की धोनी-गांगुली की बराबरी, वेस्टइंडीज के खिलाफ रचा इतिहास
बॉलीवुड
टीवी-बंगाली सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक में छाईं पाओली दाम, रेस्तरां मालिक से की थी शादी
बंगाली सिनेमा से बॉलीवुड तक में छाईं पाओली दाम, रेस्तरां मालिक से की शादी
इंडिया
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
'CJP को बदनाम करने के...',अभिजीत दीपके का पलटवार, किस पर कसा तंज?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रसिक दुलारी शरण की मौत पर प्रेमानंद महाराज के आश्रम का आया बयान, क्या कहा?
रसिक दुलारी शरण की मौत पर प्रेमानंद महाराज के आश्रम का आया बयान, क्या कहा?
जनरल नॉलेज
इंसानी दिमाग में होते हैं 86 अरब न्यूरॉन्स, फिर कंप्यूटर से तेज क्यों नहीं चलता?
इंसानी दिमाग में होते हैं 86 अरब न्यूरॉन्स, फिर कंप्यूटर से तेज क्यों नहीं चलता?
ऑटो
Jeep खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, 4 लाख रुपये तक की बचत का मौका
Jeep खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले, 4 लाख रुपये तक की बचत का मौका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget