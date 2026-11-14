BJP विधायक ने साथ खड़े शख्स को किया Kiss? वायरल वीडियो पर पत्नी ने दी सफाई

ओडिशा में एक वायरल वीडियो से सनसनी फैल गई है. घटना ओडिशा में बाढ़ प्रभावित गंजम जिले में जानकारी देते राज्यमंत्री के पीछे खड़े BJP MLA मनोरंजन दयान सामंत्रा से जुड़ी है. इस वीडियो में मनोरंजन अपने साथ खड़े एक व्यक्ति को चूमते दिखाई दे रहे हैं. मामला बढ़ने के बाद विधायक की पत्नी ने इसे AI-Video बताया है.

दरअसल, ओडिशा से BJP MLA मनोरंजन दयान सामंत्रा जो कि चिकिटी विधानसभा सीट से MLA हैं. वे 2024 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे. मनोरंजन को लेकर विवाद एक वीडियो के पब्लिक होने के बाद शुरू हुआ. उस वीडियो में, मनोरंजन एक राज्य मंत्री के पीछे खड़े एक व्यक्ति को गले लगाने और किस करने की कोशिश करते दिख रहे हैं.वीडियो वायरल होने पर उन्हें आलोचना और मजाक का भी सामना करना पड़ा है. हालांकि ABP न्यूज इस वीडियो के सच या झूठ होने की किसी भी तरह की पुष्टि नहीं करता है.

BJD ने की आलोचना

इस वीडियो के वायरल होने पर विपक्षी बीजू जनता दल (BJD) ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि "गंजम में बाढ़ आ रही है और BJP नेता खुशी से उछल रहे हैं."

वीडियो में दिख रहा है कि जब ओडिशा के फिशरीज और लाइवस्टॉक डेवलपमेंट मिनिस्टर गोकुलानंद मल्लिक रिपोर्टर्स से बात कर रहे होते हैं, तो उनके पीछे खड़े मनोरंजन, उनके बगल में खड़े एक आदमी को गले लगा रहे होते हैं. वह उसे किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं. इसके बाद, मनोरंजन उस आदमी के कंधे को किस करते और किसी नुकीली चीज से उसका कान काटते हुए दिखते हैं! हालांकि, उस आदमी ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया.

पत्नी बोलीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल

MLA मनोरंजन की पत्नी मीना साहू ने दावा किया है कि वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया गया था. उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और वीडियो शेयर किया और इसे 'असली' फुटेज बताया. X पर एक पोस्ट में, मीना ने दावा किया कि 'असली' वीडियो में MLA मंत्री की बात ध्यान से सुनते दिख रहे हैं.