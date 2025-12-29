हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारJDU में भविष्य की राजनीति पर बहस, निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करने की उठी आवाज

JDU में भविष्य की राजनीति पर बहस, निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करने की उठी आवाज

Bihar News: JDU कार्यकर्ताओं ने पटना में 12 घंटे भूख हड़ताल कर नीतीश कुमार से उनके बेटे निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करने की मांग की. निशांत के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 11:00 AM (IST)
पटना में जदयू के कुछ कार्यकर्ताओं ने रविवार (28 दिसंबर) को 12 घंटे की भूख हड़ताल की. यह भूख हड़ताल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी में आधिकारिक रूप से शामिल करने की मांग को लेकर की गई. यह प्रदर्शन पटना के गर्दनीबाग इलाके में हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी.

भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे निशांत कुमार को राजनीति में देखना चाहते हैं और मानते हैं कि उनका पार्टी में आना जदयू के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जदयू नेता मुकुंद कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि निशांत कुमार पढ़े-लिखे हैं और उनमें नेतृत्व करने की क्षमता है. उनके अनुसार, अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो वे भविष्य में पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं.

निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करने के लिए एकजुट हुए कार्यकर्ता

मुकुंद कुमार ने यह भी कहा कि यह भूख हड़ताल केवल 12 घंटे की थी, लेकिन अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आगे भी ऐसे आंदोलन किए जाएंगे. उन्होंने साफ कहा कि कार्यकर्ता अपने नेता नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि वे अपने बेटे को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करें.

निशांत कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कार्यकर्ता- अजय कुमार

जदयू के नेता अजय कुमार सिंह ने भी निशांत कुमार के समर्थन में बयान दिया. उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता निशांत कुमार को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार और निशांत कुमार को ही लेना है.

निशांत के समर्थन में चला हस्ताक्षर अभियान

अजय कुमार सिंह के अनुसार, निशांत कुमार के समर्थन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है. उनका मानना है कि आने वाले समय में निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं और मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं. बता दें कि पिछले कुछ समय से निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं. इस भूख हड़ताल के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है.

Published at : 29 Dec 2025 11:00 AM (IST)
JDU CM Nitish Kumar Nishant Kumar BIHAR NEWS
इंडिया
Rain Alert: नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
नए साल में ठंड के बीच आसमानी टॉर्चर, जश्न होगा फीका, यूपी समेत कौन से 7 राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
नए साल पर बांके बिहारी के नहीं हो सकेंगे दर्शन! श्रद्धालुओं को 5 जनवरी तक आने से मना किया गया
इंडिया
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
जंगल में मां-बाप के शव की रखवाली करता रहा 5 साल का बच्चा, ठंड में रातभर नहीं सोया, रोंगटे खड़ी कर देगी खबर
क्रिकेट
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
साल 2025 में एक पारी में बाउंड्री से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय स्टार खिलाड़ी भी शामिल
