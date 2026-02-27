बिहार में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए बनेना कानून! BJP विधायकों ने की मांग, स्पीकर ने क्या कहा?

बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ा क़ानून बनाने की मांग की. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के कारण बिहार में मुसलमानों और ईसाई की जनसंख्या में असामान्य वृद्धि हुई है. बिहार में 5000 से अधिक चर्च की स्थापना हो चुकी है. ईसाइयों को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट 15.52 प्रतिशत है. वहीं बिहार में 143.23 फीसदी है. इसी प्रकार सीमावर्ती कई जिलों के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है.

'धर्म परिवर्तन रोकने संबंधी कोई कानून विचाराधीन नहीं'

इस पर प्रभारी गृह मंत्री अरुण शंकर प्रसाद (बीजेपी) ने बताया की राज्य में धर्म परिवर्तन रोकने संबंधी कोई कानून विचाराधीन नहीं है. इसको लेकर BJP के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया. वीरेंद्र कुमार, जीवेश मिश्रा, जनक सिंह ने नाराजगी व्यक्त की. सख्त कानून बनाने की मांग की.

विधायकों ने क्या कुछ कहा?

विधायकों ने कहा कि यह बेहद गंभीर एवं संवेदनशील मुद्दा है. सरकार कदम उठाए. विधायकों ने कहा कि कई राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों में इसको लेकर कानून लागू है. धोखाधड़ी, बल-विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरूद्ध इन कानूनों के अन्तर्गत 01-10 या 20 वर्षों तक सजा का प्रावधान है और यह सभी अपराध गैर जमानती हैं.

विधायकों ने दावा किया कि बिहार में विवाह के बहाने धर्मातरण, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा. ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक धर्म गुरूओं द्वारा धड़ल्ले से यह सब कराया जा रहा है. इसके कारण सर्वाधिक SC/ST/EBC/OBC एवं सामान्य वर्गों की युवतियां ज्यादा शिकार हो रही हैं.

लालगंज विधायक संजय सिंह ने कहा कि ये धर्मांतरण बड़ी संख्या में हो रहा. सीमांचल और सीमा से सटे इलाकों में ये ज्यादा हो रहे हैं. ये जिहादी प्रक्रिया है. जीवेश मिश्रा ने कहा कि भारत के संविधान मे धर्म के परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है. इस देश में जाती बदलने की इनजात नहीं है तो धर्म कैसे बदल लेंगे.

आरजेडी ने लगाया सदन को गुमराह करने का आरोप

सदन में इस दौरान आरजेडी विधायकों ने BJP विधायक को टोकने की कोशिश की. सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया है. आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने BJP विधायकों को घेरने की कोशिश की. स्पीकर प्रेम कुमार ने सरकार से इस मामले की समीक्षा करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि होली के बाद हम अपने चैबर में इसपर बैठक करा लेंगे. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कानून बनाया जाएगा.