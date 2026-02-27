बिहार: रमजान में लड़का-लड़की दिखे साथ तो करा दिया जाएगा निकाह! वायरल लेटर की क्या है सच्चाई?
Madhubani Medical College Viral Letter: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा लेटर मधुबनी मेडिकल कॉलेज के पैड पर लिखा हुआ है. मेडिकल कॉलेज की ओर से दावा किया गया है कि ये फेक है.
सोशल मीडिया पर मधुबनी मेडिकल कॉलेज (Madhubani Medical College) का एक लेटर वायरल हो रहा है. इसमें रमजान के महीने में कपल की तरह लड़का-लड़की को खड़ा होने के लिए मना किया गया है. चेतावनी देते हुए कहा गया है कि ऐसा पाए जाने पर दोनों का निकाह करा दिया जाएगा. अब यह सर्कुलर खूब वायरल हो रहा है.
हालांकि मधुबनी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया है. कहा गया है कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है. यानी वायरल हो रहा लेटर फर्जी है. इस वायरल हो रहे लेटर को लेकर कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देने की बात भी कही गई है.
मोहन गौड़ा नाम के शख्स ने किया एक्स पर पोस्ट
दरअसल एक्स (पहले ट्विटर) पर मोहन गौड़ा नाम के एक व्यक्ति ने शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) की सुबह के 9 बजकर 35 मिनट पर एक सर्कुलर का लेटर पोस्ट किया जो अंग्रेजी में है. इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसमें लिखा है, "आपको सूचित किया जाता है कि रमजान का महीना चल रहा है. ऐसे में कपल (लड़का और लड़की) के एक साथ खड़ा होने पर मनाही है. अगर कोई कपल एक साथ खड़ा नजर आया तो तुरंत उनका निकाह करा दिया जाएगा. सर्कुलर के उल्लंघन पर कपल वलीमा के खुद जिम्मेदार होंगे."
🚨 Shocking!— 🚩Mohan Gowda🇮🇳 (@Mohan_HJS) February 27, 2026
If the reported circular from Madhubani Medical College threatening students with forced “Nikkah” is genuine, it is totally unacceptable in an educational institution.
Authorities must verify and act immediately.#StudentRights #CampusFreedom@KapilMishra_IND pic.twitter.com/hszSvweBn5
सर्कुलर लेटर के नीचे प्रिंसिपल का हस्ताक्षर है. स्टांप भी लगा हुआ है. साथ ही इसका भी जिक्र किया गया है कि इस सर्कुलर लेटर की कॉपी मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एमएस / डीएमएस, सभी एचओडी/ इंचार्ज, सभी पीजीटी, इंटर्न एवं एमबीबीएस छात्रों भेजी गई है. नोटिस बोर्ड पर भी लगाए जाने की बात लिखी गई है. वायरल हो रहे लेटर पर 25 फरवरी की तारीख लिखी गई है.
भले सोशल मीडिया पर ये लेटर वायरल हो रहा है, लेकिन देखना होगा कि आगे मेडिकल कॉलेज प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ कहता है. यह जांच के बाद ही पता चलेगा कि प्रिंसिपल का साइन या मुहर आदि कितनी सही-गलत है. प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात रखने के लिए कहा गया है, लेकिन दूसरी ओर लोगों के बीच ये चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि ये फेक लेटर है या सही? कहीं सोशल मीडिया पर लेटर के वायरल होने के बाद मामले को दबाने के लिए कॉलेज ने फेक तो नहीं करार दिया?
