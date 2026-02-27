हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शराब नीति मामले में आरोपियों के बरी होने पर तेजस्वी यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'हम चाहेंगे दिल्ली में…'

शराब नीति मामले में आरोपियों के बरी होने पर तेजस्वी यादव ने कर दी बड़ी मांग, 'हम चाहेंगे दिल्ली में…'

Delhi Excise Policy: तेजस्वी यादव ने आईआरसीटीसी मामले में कहा कि आज तक रेलवे ने माना ही नहीं कि कोई घोटाला हुआ है. हमें हर जगह से क्लीन चीट मिली, लेकिन यह चौथी बार मुकदमा कराया गया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) को मीडिया से बातचीत में तेजस्वी यादव ने बड़ी मांग कर दी. कहा कि लगातार विपक्षी दलों पर राजनीतिक प्रतिशोध में जबरन गलत मुकदमे किए जाते हैं. संस्थाओं का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है. जो तथाकथित शराब घोटाला था उसमें कोर्ट ने सभी आरोपिरयों को बरी किया है... भाजपा का चाल, चरित्र सामने आ गया... हम चाहेंगे कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाएं ताकि जनता सही मुद्दों पर चुनाव कर पाए. 

तेजस्वी यादव ने कहा, "सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, चाहे राहुल गांधी हों, लालू यादव हों या हमारा पूरा परिवार शुरू से ही भाजापा के राजनीतिक वेंडेट्टा का शिकार होता रहा है... चाहे IRCTC का घोटाला हो या जमीन के बदले नौकरी देने का घोटाला हो, आज तक रेलवे ने माना ही नहीं कि कोई घोटाला हुआ है और इसकी पहले ही CBI तीन बार जांच कर चुकी है... हमें हर जगह से क्लीन चीट मिली लेकिन यह चौथी बार मुकदमा कराया गया... हमें न्यायालय पर विश्वास है कि हमारे साथ भी न्याय होगा."

'अब कितने लोग माफी मांगेंगे?'

दूसरी ओर आरजेडी सांसद मनोज झा ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कहा, "अब कितने लोग माफी मांगेंगे? मांगेंगे या नहीं मागेंगे? जब वेंडेट्टा किसी केस को प्रेरित करता है तो उसका हश्र यही होता है. मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे नेतृत्व समेत जितने लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं सबका यही हश्र होगा."

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को अदालत से राहत मिलने के सवाल पर कहा, "संविधान में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति को न्यायपालिका के फैसलों का सम्मान करना चाहिए."

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 27 Feb 2026 02:26 PM (IST)
Tejashwi Yadav Manish Sisodia Delhi Excise Policy ARVIND KEJRIWAL BIHAR NEWS
