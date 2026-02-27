हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार: शराबबंदी की समीक्षा कराएगी सरकार? नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने किया साफ

Bihar Liquor Ban News: अशोक चौधरी ने कहा कि कौन सा ऐसा कानून है जिसको लोगों ने नहीं तोड़ा है? क्या आर्म्स एक्ट नहीं टूटा? क्या दहेज प्रथा कानून नहीं टूटा? पढ़िए उन्होंने क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 27 Feb 2026 03:10 PM (IST)
शराबबंदी की समीक्षा को लेकर हो रही सियासत के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार (27 फरवरी, 2026) को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी और आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह पर भी निशाना साधा.

विधानसभा में शराब की डिलीवरी कराने वाले सुनील सिंह के बयान पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "हमने तो कहा था कि लाइए… अगर आप डिलीवरी करा सकते हैं तो कराइए… जेल जाइएगा. ये सब संभव नहीं है. कथनी और करनी में अंतर है. कौन सा ऐसा कानून है जिसको लोगों ने नहीं तोड़ा है? क्या आर्म्स एक्ट नहीं टूटा? क्या दहेज प्रथा कानून नहीं टूटा?"

सरकार अभी नहीं कर रही विचार: अशोक चौधरी

पत्रकारों ने कहा कि आपके गठबंधन के लोग सवाल उठा रहे हैं. इस पर कहा, "ठीक है वे चाहते हैं कि समीक्षा हो, लेकिन सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है. शराबबंदी थी तब भी नकली शराब पकड़ी जाती थी. जो लोग जल्दी पैसा बनाने चाहते हैं, तो वैसे लोगों की कमी नहीं है. लेकिन 100 में पांच आदमी करता है तो पकड़ाता है, जेल जाता है."

इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की ओर से दिए गए बयान पर अशोक चौधरी ने कहा, "किंग महेंद्र क्या शराब बनाते थे? किंग महेंद्र जेडीयू के सांसद थे. वो बड़े उद्योगपति थे. अगर उन्होंने पार्टी को चंदा दिया तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? आप (आरजेडी) तो शराब कंपनी चलाता है, जो लोग शराब में हैं उनसे आपने पैसा लिया." बता दें कि सुनील सिंह ने यह कहा है कि किंग महेंद्र से जेडीयू ने पांच सालों तक इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया. उन्होंने और भी बहुत आरोप लगाए हैं.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 27 Feb 2026 03:06 PM (IST)
Bihar Liquor Ban Ashok Choudhary Sunil Singh BIHAR NEWS
