बिहार: मुंगेर में 3 नक्सलियों ने हथियारों के साथ किया सरेंडर, दो पर था 3-3 लाख का इनाम

बिहार के मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल में डीजीपी विनय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में तीन नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. इसमें जोनल कमांडर नारायण कोड़ा, सब जोनल कमांडर बहादुर कोड़ा और सक्रिय सदस्य विनोद कोड़ा शामिल है. नारायण कोड़ा और बहादुर कोड़ा पर सरकार ने तीन-तीन लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

नारायण कोड़ा के खिलाफ 23 मामले, बहादुर कोड़ा के खिलाफ 24 और विनोद कोड़ा के खिलाफ तीन मामले अलग-अलग थाने में दर्ज है. नारायण कोड़ा धरहरा प्रखंड के अजीमगंज पंचायत स्थित पैसरा का है. वहीं बहादुर कोड़ा हवेली खड़गपुर प्रखंड के बघेल गांव का है जबकि विनोद कोड़ा लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र स्थित शीतला कोड़ासी का रहने वाला है. तीनों माओवादियों ने पुलिस के सामने हथियार के साथ सरेंडर किया है.



DGP विनय कुमार ने क्या कहा?

इस मौके पर पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा, ''माओवाद उन्मूलन के क्षेत्र में हर राज्य ने उपलब्धि हासिल की है. कई इलाके से नक्सलियों का खात्मा हुआ है. बिहार में बहुत तेजी से इस क्षेत्र में काम हुआ है. 23 अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में उनकी उपस्थिति शून्य हो गई है. लिगेसी एंड थ्रस्ट वाले चार जिलों में निगरानी की जा रही है.''



नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास का काम तेजी से जारी-DGP

उन्होंने आगे कहा, ''माओवाद प्रभावित इलाकों में विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है. इन क्षेत्रों में सड़क, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, युवाओं के लिए कौशल विकास, स्कूल कॉलेज आदि खोले जा रहे हैं ताकि युवा जो उग्रवाद की ओर आगे बढ़ गए थे, वे मुख्य धारा में वापस लौट सकें. भीमबांध-खड़गपुर क्षेत्र में वर्ष 2007 में केंद्रीय कमेटी का कांग्रेस हुआ था. यहां माओवादी गतिविधियां बढ़ गई थी. इस इलाके में भी अब उनकी उपस्थिति नगण्य हो गई है. सभी सक्रिय सदस्य या तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं या उन्होंने आत्म समर्पण कर दिया है.''



डीजीपी के अलावा कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद

डीजीपी ने ये भी कहा, ''अब सरकार का उद्देश्य ऐसे माओवाद प्रभावित इलाकों को विकसित करने का है. इस क्षेत्र में तेजी से विकास का कार्य किया जाएगा. कार्यक्रम में एडीजी कुंदन कृष्णन, आईजी विनय कुमार, डीआईजी मुंगेर राकेश कुमार, एसपी ऑपरेशन संजय कुमार सिंह, मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.''

लोगों का कहना है कि समय रहते हुए हिंसा को छोड़कर नक्सली सरकार की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं. इलाके में सरकार के विकास में जो रूकावट आ रही थी अब वो समस्या धीरे-धीरे खत्म हो रही है और अब विकास की धारा बहेगी. इस इलाके में प्रकृति का उपहार जैसे- भीम बांध ,खड़गपुर झील, ऋषिकुंड जहां पर्यटकों का आना बंद था, अब आना शुरू हो गया है. लोग अब भयमुक्त होकर यहां आएंगे और इस जगह का लुफ्त उठायेंगे.