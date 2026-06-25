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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर: RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, 'सरकार को मैं…'

भरत तिवारी एनकाउंटर: RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, 'सरकार को मैं…'

Bihar Bharat Tiwari Encounter Case: आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार को भी हत्या का अधिकार नहीं है. कानून के तहत उसको सजा दिलाने का अधिकार मिला है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 25 Jun 2026 02:10 PM (IST)
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बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) केस पर आरजेडी के चर्चित विधायक भाई वीरेंद्र (Bhai Virendra) ने सम्राट सरकार (Samrat Government) को घेरा है. गुरुवार (25 जून, 2026) को भाई वीरेंद्र ने इस पूरे मसले पर कहा कि एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है. अगर दोनों तरफ से गोली चलती है तो गोली कहां लगती है ये अलग बात है. 

आरजेडी विधायक ने कहा कि एनकाउंटर दिखाया जाता है कि अपराधी के पास से हथियार मिला है. 10 पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियार के साथ रहते हैं और जिसे आप क्रिमिनल घोषित करते हैं उसके पास तो कट्टा रहता है, वो कैसे वारकर सकता है? 

'दोनों तरफ से मुठभेड़ होती है तो कुछ नहीं कहना'

भाई वीरेंद्र ने कहा, "आपको लगे कि ये समाज में आतंक फैलाता है, क्राइम करता है तो आप उसको सजा दीजिए, सजा का प्रावधान है, कानून है. गोली नहीं मार सकते हैं. दोनों तरफ से मुठभेड़ होती है तो उस पर हमको कुछ नहीं कहना है… दोनों तरफ से अंधाधुंध गोली चलती है तो अलग बात है."

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आरजेडी विधायक ने घटना के बाद जाति की राजनीति को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब कोई पिछड़ा मारा जाता है तो उसे कहा जाता है कि बहुत बड़ा अपराधी था, मुसलमान का एनकाउंटर होता है तो आतंकवादी कहा जाता है, दलित का होता है तो उसका कनेक्शन नक्सली से जोड़ा जाता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है. दूसरे लोगों (अगड़ी जाति) का होता है तो कहा जाता है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए. 

'सरकार को भी हत्या का अधिकार नहीं'

आरजेडी नेता ने कहा, "मैं कहूंगा कि हत्या जो है हत्या होती है. सरकार को भी हत्या का अधिकार नहीं है. कानून के तहत उसको सजा दिलाने का अधिकार मिला है. सरकार को मैं आगाह करूंगा कि कानून को दायरे में रहे और सजा दिलाने का काम करे. जो भी हत्या हुई है फर्जी हुई है. मैं क्रिमिनल के खिलाफ हूं. क्रिमिनल की जाति नहीं होती." 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Jun 2026 02:09 PM (IST)
Tags :
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