भरत तिवारी एनकाउंटर: RJD विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, 'सरकार को मैं…'

बिहार के भरत तिवारी एनकाउंटर (Bharat Tiwari Encounter) केस पर आरजेडी के चर्चित विधायक भाई वीरेंद्र (Bhai Virendra) ने सम्राट सरकार (Samrat Government) को घेरा है. गुरुवार (25 जून, 2026) को भाई वीरेंद्र ने इस पूरे मसले पर कहा कि एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं है. अगर दोनों तरफ से गोली चलती है तो गोली कहां लगती है ये अलग बात है.

आरजेडी विधायक ने कहा कि एनकाउंटर दिखाया जाता है कि अपराधी के पास से हथियार मिला है. 10 पुलिस वाले अत्याधुनिक हथियार के साथ रहते हैं और जिसे आप क्रिमिनल घोषित करते हैं उसके पास तो कट्टा रहता है, वो कैसे वारकर सकता है?

'दोनों तरफ से मुठभेड़ होती है तो कुछ नहीं कहना'

भाई वीरेंद्र ने कहा, "आपको लगे कि ये समाज में आतंक फैलाता है, क्राइम करता है तो आप उसको सजा दीजिए, सजा का प्रावधान है, कानून है. गोली नहीं मार सकते हैं. दोनों तरफ से मुठभेड़ होती है तो उस पर हमको कुछ नहीं कहना है… दोनों तरफ से अंधाधुंध गोली चलती है तो अलग बात है."

Patna, Bihar: On Bharat Tiwari encounter case, RJD MLA Bhai Virendra says, “There is no right to carry out encounters. If firing happens from both sides, that is a different matter, but in encounters it is often shown that police were heavily armed while the accused had only a… pic.twitter.com/1c7g0y9Rpj — IANS (@ians_india) June 25, 2026

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आरजेडी विधायक ने घटना के बाद जाति की राजनीति को लेकर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जब कोई पिछड़ा मारा जाता है तो उसे कहा जाता है कि बहुत बड़ा अपराधी था, मुसलमान का एनकाउंटर होता है तो आतंकवादी कहा जाता है, दलित का होता है तो उसका कनेक्शन नक्सली से जोड़ा जाता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है. दूसरे लोगों (अगड़ी जाति) का होता है तो कहा जाता है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए.

'सरकार को भी हत्या का अधिकार नहीं'

आरजेडी नेता ने कहा, "मैं कहूंगा कि हत्या जो है हत्या होती है. सरकार को भी हत्या का अधिकार नहीं है. कानून के तहत उसको सजा दिलाने का अधिकार मिला है. सरकार को मैं आगाह करूंगा कि कानून को दायरे में रहे और सजा दिलाने का काम करे. जो भी हत्या हुई है फर्जी हुई है. मैं क्रिमिनल के खिलाफ हूं. क्रिमिनल की जाति नहीं होती."

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