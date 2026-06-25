भरत तिवारी के घर पहुंचे SP, परिजनों के सामने पिघला दिल! बोले- 'हम सुनने आए हैं…'

भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बुधवार (23 जून, 2025) की देर पुलिस अधीक्षक (SP) राज पहली बार बिलौटी गांव पहुंचे और परिजनों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने परिवार की हर बात सुनी और जांच का भरोसा दिया.

इस मौके पर एसपी ने परिजनों से कहा, "दिल में तो बहुत कुछ है, अगर कुछ है तो बता दीजिए, हम सुनने आए हैं, अपनी बात बताने नहीं आए हैं." एसपी राज ने परिजनों से बात की और फिर निकल गए. उन्होंने मीडिया से बात नहीं की.

मां ने कहा- हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए

इस मौके पर भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बताया कि उन्होंने एसपी से स्पष्ट कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच और दोषियों को सजा दिलाना है. उन्होंने कहा कि एसपी ने भरोसा दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और जिनकी गलती होगी उन्हें सजा मिलेगी.

आशा देवी ने कहा कि परिवार का पुलिस पर अब भरोसा नहीं बचा है. सुरक्षा देने की बात पर भी उन्होंने एसपी से कहा कि "हमें उन्हीं लोगों से डर लगता है." इस पर एसपी ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा-व्यवस्था और जांच दोनों उनकी निगरानी में होगी. आशा देवी ने दोहराया कि हमारी मांग है कि जिसने मेरे बेटे को मारा, उसे फांसी की सजा मिले.

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भाई चंदन ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि हथियार फेंकने के बाद गोली क्यों चली? भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने बताया कि एसपी ने उनसे घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर बात की. चंदन के मुताबिक एसपी ने इस सवाल पर कहा कि इसी बिंदु सहित पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी.

भाभी ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा

भरत तिवारी की भाभी ने बताया कि एसपी ने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि परिवार को लगातार डर का माहौल महसूस हो रहा है. भाभी के अनुसार एसपी ने भरोसा दिया कि सुरक्षा और जांच दोनों पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखी जाएगी.

बातचीत के दौरान सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में गठित जांच टीम का भी जिक्र हुआ. परिवार ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी.

बातचीत के दौरान भरत के पिता ने भी घटना से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन उन्हें वीडियो कॉल पर पहले बेटे को दिखाया गया और कहा गया कि इलाज चल रहा है, जबकि बाद में उसकी मौत की जानकारी मिली. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उस समय मौत हो चुकी थी तो इलाज की बात क्यों कही गई?

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