हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी के घर पहुंचे SP, परिजनों के सामने पिघला दिल! बोले- 'हम सुनने आए हैं…'

भरत तिवारी के घर पहुंचे SP, परिजनों के सामने पिघला दिल! बोले- 'हम सुनने आए हैं…'

Bharat Bhushan Tiwari News: एसपी से बातचीत के दौरान सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में गठित जांच टीम का भी जिक्र हुआ. परिवार ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है.

Written By : विशाल कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 25 Jun 2026 10:57 AM (IST)
Preferred Sources

भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में बुधवार (23 जून, 2025) की देर पुलिस अधीक्षक (SP) राज पहली बार बिलौटी गांव पहुंचे और परिजनों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने परिवार की हर बात सुनी और जांच का भरोसा दिया. 

इस मौके पर एसपी ने परिजनों से कहा, "दिल में तो बहुत कुछ है, अगर कुछ है तो बता दीजिए, हम सुनने आए हैं, अपनी बात बताने नहीं आए हैं." एसपी राज ने परिजनों से बात की और फिर निकल गए. उन्होंने मीडिया से बात नहीं की.

मां ने कहा- हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए

इस मौके पर भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बताया कि उन्होंने एसपी से स्पष्ट कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग सीबीआई जांच और दोषियों को सजा दिलाना है. उन्होंने कहा कि एसपी ने भरोसा दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी और जिनकी गलती होगी उन्हें सजा मिलेगी. 

आशा देवी ने कहा कि परिवार का पुलिस पर अब भरोसा नहीं बचा है. सुरक्षा देने की बात पर भी उन्होंने एसपी से कहा कि "हमें उन्हीं लोगों से डर लगता है." इस पर एसपी ने भरोसा दिलाया कि सुरक्षा-व्यवस्था और जांच दोनों उनकी निगरानी में होगी. आशा देवी ने दोहराया कि हमारी मांग है कि जिसने मेरे बेटे को मारा, उसे फांसी की सजा मिले.

यह भी पढ़ें- पटना कोचिंग विवाद: खान सर की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगी राहत 

भाई चंदन ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि हथियार फेंकने के बाद गोली क्यों चली? भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने बताया कि एसपी ने उनसे घटना से जुड़े सभी पहलुओं पर बात की. चंदन के मुताबिक एसपी ने इस सवाल पर कहा कि इसी बिंदु सहित पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी. 

भाभी ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा

भरत तिवारी की भाभी ने बताया कि एसपी ने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की. उन्होंने कहा कि परिवार को लगातार डर का माहौल महसूस हो रहा है. भाभी के अनुसार एसपी ने भरोसा दिया कि सुरक्षा और जांच दोनों पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखी जाएगी.

बातचीत के दौरान सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में गठित जांच टीम का भी जिक्र हुआ. परिवार ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी. 

बातचीत के दौरान भरत के पिता ने भी घटना से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना वाले दिन उन्हें वीडियो कॉल पर पहले बेटे को दिखाया गया और कहा गया कि इलाज चल रहा है, जबकि बाद में उसकी मौत की जानकारी मिली. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उस समय मौत हो चुकी थी तो इलाज की बात क्यों कही गई?

यह भी पढ़ें- बिहार टेंडर घोटाले में 4 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, IAS संजीव हंस समेत कई बड़े नामचीन फरार

Published at : 25 Jun 2026 10:54 AM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari Bharat Bhushan Tiwari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
भरत तिवारी के घर पहुंचे SP, परिजनों के सामने पिघला दिल! बोले- 'हम सुनने आए हैं…'
भरत तिवारी के घर पहुंचे SP, परिजनों के सामने पिघला दिल! बोले- 'हम सुनने आए हैं…'
बिहार
बिहार टेंडर घोटाले में 4 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, IAS संजीव हंस समेत कई बड़े नामचीन फरार
बिहार टेंडर घोटाले में 4 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, IAS संजीव हंस समेत कई बड़े नामचीन फरार
बिहार
पटना कोचिंग विवाद: खान सर की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगी राहत 
पटना कोचिंग विवाद: खान सर की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगी राहत 
बिहार
कौन हैं भरत तिवारी एनकाउंटर केस की फाइल खोलने वाले रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा? जानिए
कौन हैं भरत तिवारी एनकाउंटर केस की फाइल खोलने वाले रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा? जानिए
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Scam | Investigation | Ayodhya: SIT की Report में क्या है?
Ram Mandir Donation Theft | Janhit: राम मंदिर चंदा 'चंपत' करने वाले चंपत राय हैं?
Bilauti Mahapanchayat | Bharat Tiwari Encounter: एनकाउंटर फर्जी या असली? | Bihar | Samrat Chaudhary
Ram Mandir Donation Theft | Akhilesh Yadav | Sandeep Chaudhary: राम नाम की लूट, किसने दी छूट?
Ram Mandir Donation Scam |Abp Report:1 श्रद्धालु, सिर्फ 15 रुपये दान? गले नहीं उतरी ट्रस्ट की कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ईरान अच्छा बर्ताव कर रहा, मेरी हर बात मान रहा, नहीं मानेगा तो...', अब क्या बोले ट्रंप?
'ईरान अच्छा बर्ताव कर रहा, मेरी हर बात मान रहा, नहीं मानेगा तो...', अब क्या बोले ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
लखनऊ अग्निकांड के मृतकों को मोहर्रम के मौके पर दी श्रद्धांजलि, हाथों में मोमबत्तियां लेकर पहुंचे लोग
विश्व
Venezuela Earthquake: भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
भूकंप ने वेनेजुएला में इस वजह से मचाई तबाही? USGS ने 'महाविनाश' पर कर दिया बड़ा खुलासा
स्पोर्ट्स
इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को क्यों दिया गया अलग चेंजिंग रूम, जानिए वजह
इंग्लैंड के दौरे के लिए वैभव सूर्यवंशी को क्यों दिया गया अलग चेंजिंग रूम, जानिए वजह
साउथ सिनेमा
सामंथा रूथ प्रभु ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, 'मां इंति बंगारम' की सक्सेस के बीच मैटरनिटी ब्रेक का ऐलान किया
सामंथा रूथ प्रभु ने प्रेग्नेंसी की कंफर्म, मैटरनिटी ब्रेक को लेकर कह दी ये बात
विश्व
Earthquake: वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह
वेनेजुएला के भूकंप में कम से कम 10 हजार की मौत, USGS का चौंकाने वाला दावा, एयरपोर्ट भी तबाह
एग्रीकल्चर
इस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर
इस बारिश के मौसम खेत में लगाए ये 100 पौधे, भविष्य में होगा करोड़ों का टर्नओवर
टेक्नोलॉजी
दूसरे लोग खोलेंगे तो दिखेगा नया फोन, लेकिन आपको मिलेंगे सारे ऐप्स, क्या आप जानते हैं यह फीचर?
दूसरे लोग खोलेंगे तो दिखेगा नया फोन, लेकिन आपको मिलेंगे सारे ऐप्स, क्या आप जानते हैं यह फीचर?
ENT LIVE
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
Valathu Vashathe Kallan में हर मोड़ पर सस्पेंस, दर्शक रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab Review : कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
Ab Hoga Hisaab में कलाकार दमदार, लेकिन कहानी नहीं छोड़ पाई असर
ENT LIVE
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
Kangana Ranaut संग काम का अनुभव शानदार, 26/11 की कहानी ने छुआ दिल
ABP NEWS
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, भरत तिवारी के परिवार से मिलने पहुँचीं।
Embed widget