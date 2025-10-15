एक्सप्लोरर
'कोई फिर पुराना खेल खेलना चाहता है तो…', सीट शेयरिंग के बीच JDU का बड़ा बयान
एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवाद के बीच जेडीयू की ओर से बड़ा बयान सामने आया है. जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को एबीपी न्यूज़ से कहा कि बहुत सारी ऐसी सीटें जहां जेडीयू का दावा था वो दूसरे को दे दी गई. ये ठीक नहीं है. अगर कोई फिर पुराना खेल खेलना चाहता है तो वो अरमान पूरा होने वाला नहीं है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
