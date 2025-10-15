प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे चुनाव, RJD ने दो टूक में दिया जवाब, 'तेजस्वी यादव के नाम की…'

जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. चर्चा थी कि वे करगहर से या राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन जन सुराज की ओर से दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी की ओर से कर दी गई है. इस पर अब आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है.

बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को एबीपी न्यूज़ से आरजेडी नेता और पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "ये सब राजनीति में पानी के बुलबुले की तरह हैं. हवा निकल गई. समाजसेवा करने आए थे, सबके बस की राजनीति नहीं है. कुछ लोगों को पता चल गया कि तेजस्वी यादव के नाम की सुनामी है. वो चुनाव क्या लड़ेंगे. पहले ही हार गए. कहने का कुछ भी कह दें लेकिन उनकी हवा निकल गई."

प्रशांत किशोर ने क्या कहा है?

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि उनके पास जो काम पहले से है उसी को करें तो काफी है. अगर वे चुनाव लड़ने जाएंगे तो दो-चार-पांच दिन जो नुकसान होगा उससे जन सुराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है. जो कर रहे हैं वो काम करते रहेंगे.

VIDEO | EXCLUSIVE: "No, I won't contest. Party has decided... I will continue to do the work I have been doing in the party. I will continue with the organisational work for the larger interest of the party," Jan Suraaj (@PrashantKishor) founder Prashant Kishor said responding to… pic.twitter.com/aYpbz9mpth — Press Trust of India (@PTI_News) October 15, 2025

राघोपुर से तेजस्वी यादव हैं विधायक

बता दें कि तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से विधायक हैं. इस बार भी तेजस्वी यादव यहां से लड़ेंगे. माना जा रहा था कि इस सीट से अगर प्रशांत किशोर लड़ते हैं तो फिर मुकाबला देखने लायक होगा, लेकिन जन सुराज ने यहां से तेजस्वी यादव के खिलाफ चंचल सिंह को सिंबल दिया है. वहीं करगहर से भोजपुरी के सिंगर रितेश पांडेय को टिकट दिया है. इन दोनों सीटों से ही पीके के चुनाव लड़ने की खबर थी लेकिन अब ना सिर्फ चर्चाओं पर विराम लग गया है बल्कि खुद प्रशांत किशोर ने यह कह दिया है कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे.

