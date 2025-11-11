बिहार चुनाव: दूसरे चरण के मतदान के बीच JDU ऑफिस पहुंचे CM नीतीश कुमार, ये है वजह

बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बीच हलचल तेज हो गई है. दूसरे चरण के लिए जारी मतदान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे. नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे. सीएम ने इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की और कार्यकर्ताओं का चुनाव में कठोर परिश्रम के लिए आभार जताया.

सीएम की इस बैठक के बाद जदयू की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया. पोस्ट में लिखा, "हर कदम विश्वास का, हर कदम विकास का. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना. मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में सक्रिय सभी साथियों के परिश्रम और समर्पण के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया."

सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने दी यह जानकारी

बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं. साथ में हम लोग भी हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं से जो सूचना मिल रही है, वो संतोषजनक है.

उन्होंने आगे कहा कि हर क्षेत्र में एनडीए के पक्ष में मतदान हो रहा है, इस चरण में भी उत्साह देखने को मिल रहा है. पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ, दूसरे चरण में भी उत्साह देखने को मिल रहा है. अच्छी बात है कि घरों से बाहर निकलकर बड़ी तादाद में महिलाएं वोट कर रही हैं.

तेजस्वी यादव के शपथ वाले बयान पर क्या बोले मंत्री?

राजद नेता तेजस्वी यादव के शपथ लेने वाले बयान पर मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि शपथ लेने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, लेकिन बिहार के राज्यपाल नीतीश कुमार को ही शपथ दिलाएंगे. वे ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे. तेजस्वी यादव संभावित हार देखकर वे बौखला गए हैं.

इस बीच जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि पहले मतदान-फिर जलपान आपका हर वोट हो, सुशासन के नाम बिहार के सभी सम्मानित मतदाताओं से विनम्र आग्रह है कि विकसित और समृद्ध बिहार के सपनों को साकार करने के लिए अधिक से अधिक मतदान करें. लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराकर बिहार की प्रगति और सुशासन की निरंतरता में अपना अमूल्य योगदान दें.