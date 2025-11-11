हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: दूसरे चरण के मतदान के बीच JDU ऑफिस पहुंचे CM नीतीश कुमार, ये है वजह

बिहार चुनाव: दूसरे चरण के मतदान के बीच JDU ऑफिस पहुंचे CM नीतीश कुमार, ये है वजह

Nitish Kumar News: बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के बीच सीएम नीतीश कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं. इस बीच उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Nov 2025 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में दूसरे चरण के मतदान के बीच हलचल तेज हो गई है. दूसरे चरण के लिए जारी मतदान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे. नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद थे. सीएम ने इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की और कार्यकर्ताओं का चुनाव में कठोर परिश्रम के लिए आभार जताया.

सीएम की इस बैठक के बाद जदयू की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया. पोस्ट में लिखा, "हर कदम विश्वास का, हर कदम विकास का. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना. मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में सक्रिय सभी साथियों के परिश्रम और समर्पण के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया."

सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने दी यह जानकारी

बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं. साथ में हम लोग भी हैं. पार्टी कार्यकर्ताओं से जो सूचना मिल रही है, वो संतोषजनक है. 

उन्होंने आगे कहा कि हर क्षेत्र में एनडीए के पक्ष में मतदान हो रहा है, इस चरण में भी उत्साह देखने को मिल रहा है. पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ, दूसरे चरण में भी उत्साह देखने को मिल रहा है. अच्छी बात है कि घरों से बाहर निकलकर बड़ी तादाद में महिलाएं वोट कर रही हैं.

तेजस्वी यादव के शपथ वाले बयान पर क्या बोले मंत्री?

राजद नेता तेजस्वी यादव के शपथ लेने वाले बयान पर मंत्री विजय चौधरी ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि शपथ लेने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, लेकिन बिहार के राज्यपाल नीतीश कुमार को ही शपथ दिलाएंगे. वे ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे. तेजस्वी यादव संभावित हार देखकर वे बौखला गए हैं.

इस बीच जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि पहले मतदान-फिर जलपान आपका हर वोट हो, सुशासन के नाम बिहार के सभी सम्मानित मतदाताओं से विनम्र आग्रह है कि विकसित और समृद्ध बिहार के सपनों को साकार करने के लिए अधिक से अधिक मतदान करें. लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराकर बिहार की प्रगति और सुशासन की निरंतरता में अपना अमूल्य योगदान दें.

और पढ़ें
Published at : 11 Nov 2025 05:17 PM (IST)
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav NITISH KUMAR Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 ELECTIONS 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: डॉ उमर के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया । Breaking News
Delhi Red Fort Blast:दिल्ली कार हादसे की जांच को गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर की कार i-20 का नया CCTV फुटेज आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर Uttarakhand तक पंहुचा सर्च ऑपरेशन | Breaking | ABP News
Delhi Blast: डॉक्टर परवेज का है PAK से गहरा कनेक्शन? पड़ोसी ने ABP के कैमरे पर दिया बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
Video: दिल्ली में जिस कार में हुआ था धमाका, उसका नया CCTV फुटेज आया सामने, कहां दिखी थी उमर की गाड़ी?
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
क्रिकेट
IND vs SA: टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन
टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget