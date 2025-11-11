बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर, मैथिली ठाकुर ने डाले वोट, किसने क्या कहा?
Bihar Elections 2025: प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता के लिए मौका है, आज अगर चूके तो अगले 5 साल फिर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन से जूझना पड़ेगा. मांझी ने 160 सीटों पर जीत का दावा किया है.
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) का आज (मंगलवार) दूसरा चरण है. 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बीजेपी की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने-अपने क्षेत्र में मतदान किया. वोटिंग के बाद इन सभी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी.
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मतदान के बाद कहा कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव बना रहे हैं. हर चीज में कहीं न कहीं कमाई ढूंढते हैं. ऐसा करके वह पदाधिकारियों की भी सूची बना चुके होंगे. जिसको मंत्री बनाने की बात कर रहे होंगे उनसे भी पैसा लिए होंगे. उनकी यह सब आदत है. सच्चाई यही है कि महागठबंधन की सरकार की संभावना दूर-दूर तक नहीं है. 14 नवंबर को एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी. कम से कम 160 सीटें मिलेंगी.
प्रशांत किशोर बोले- 'आज अगर चूके तो…'
जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पैतृक गांव कोनार में मतदान किया. इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शिक्षा-रोजगार मिले और पलायन-भ्रष्टाचार बंद हो इसके लिए घर से बाहर निकल सभी लोग वोट करिए और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए. बिहार की जनता से की अपील कर कहा, "आज बिहार की जनता के लिए मौका है, आज अगर चूके तो अगले 5 साल फिर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन से जूझना पड़ेगा."
उधर लोक गायिका एवं अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने द्वितीय चरण के मतदान पर कहा, "...मैंने मतदान कर लिया है. मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट डालती हूं. मैं चाहती हूं कि देश हित में जो काम हो उसमें मैं अपना योगदान दे सकूं... उम्मीद से ज्यादा मुझे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला. 14 तारीख को जो भी होगा वो हम सभी के लिए मान्य होगा..."
