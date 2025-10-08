बिहार चुनाव: 30 सीटें और डिप्टी CM का पद, मुकेश सहनी ने महागठबंधन के सामने रखी बड़ी डिमांड

बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट बंटवारे के मुद्दे पर महागठबंधन में भी माथापच्ची जारी है. विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी सीटों को लेकर अपनी मांग पर अड़े हैं. उन्होंने कहा कि 6 राउंड की बैठक के बाद फैसला किया है कि हमारी पार्टी 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इससे कम पर नहीं. सहनी ने ये भी कहा कि हम सरकार बनाना चाहते हैं. ये गठबंधन 6 दलों का है, कोई किसी पर हुक्म नहीं चला सकता है. उन्होंने डिप्टी सीएम का पद भी मांगा.

डिप्टी सीएम और 30 से ज्यादा सीटों की मांग के सवाल पर उन्होंने कहा, ''हम इस गठबंधन में सहयोगी दल है. इस गठबंधन में किसी ने ऑफर नहीं किया है कि हमको इतना सीट पर लड़ना है. ये गठबंधन 6 दलों का है, गठबंधन का मालिक कोई एक पार्टी नहीं है. कोई किसी पर हुक्म नहीं चला सकता है. हमने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का सोचा था, लेकिन इतना सीटों पर लड़ने से सबको असहज होगा, इसलिए हमने एक नंबर पर निर्णय लिया है, उस पर लड़ना है.

कोई भी पार्टी बड़ी या छोटी नहीं- मुकेश सहनी

उन्होंने ये भी कहा, ''हम अच्छे नंबर पर लड़ेंगे. किसी भी नंबर पर कंफर्म नहीं करेंगे. कोई भी पार्टी बड़ी या छोटी नहीं है. बाकी पर सहयोगियों को हम मदद करेंगे. नए सहयोगी आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी को समझौता करना पड़ेगा. कोई कांग्रेस से जबरदस्ती कम नहीं करवा सकता है, वो स्वेछा से करना है. वैसे ही तेजस्वी जी को करना है.

पिछली बार वीआईपी को इग्नोर किया गया था- मुकेश सहनी

मुकेश सहनी ने ये भी कहा, ''सीट बंटवारे को लेकर एक दो दिन में ऐलान संभव है. पिछली बार उन्होंने गलती की थी कि वीआईपी को इग्नोर किया गया था. इस बार ना हम गलती करेंगे और ना वो करेंगे. 18 सीटों के ऑफर पर उन्होंने कहा, ''मुझे किसी से ऑफर की जरूरत नहीं है. मुझे किसी से सीटें नहीं चाहिए, हम एक तय सीटों पर चुनाव लड़ेंगे.''