बिहार चुनाव में NDA का CM फेस कौन? गिरिराज सिंह ने साफ कर दी तस्वीर

बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में NDA का सीएम फेस नीतीश कुमार हैं. उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के घटक दलों में किसी मतभेद की बातों को भी सिरे खारिज कर दिया.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है. आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा हैं. विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही अंतिम फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा और आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा.''

#WATCH | Patna | Union Minister Giriraj Singh says, "Nitish Kumar is the face of the NDA leadership. The seat allocation will be announced soon, but the Congress party said yesterday that Tejashwi Yadav will be the chief ministerial face of the RJD, not the Mahagathbandhan...The… pic.twitter.com/jjcvr0wkeS — ANI (@ANI) October 8, 2025

गिरिराज सिंह ने INDIA गठबंधन को घेरा

इसके साथ ही बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने 'इंडिया ब्लॉक' को घेरते हुए हमला बोला और दावा किया कि महागठबंधन एक बंटे हुए घर की तरह है. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नहीं, बल्कि आरजेडी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे. अब, कांग्रेस नेतृत्व के बयान के बाद RJD सुप्रीमो लालू यादव चिंतित और भयभीत हैं.''

NDA की नीति और नीयत पूरी तरह से तय- गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि एनडीए की नीति, नेतृत्व और नीयत पूरी तरह से तय है और किसी तरह की नाराजगी नहीं है." बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर खींचतान जारी है. दोनों गठबंधन के दल अंतिम फार्मूला तय करने में जुटे हैं.

बिहार में दो फेज में चुनाव

गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो फेज में होंगे. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं, मतगणना 14 नवंबर को होगी.