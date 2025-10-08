हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव में NDA का CM फेस कौन? गिरिराज सिंह ने साफ कर दी तस्वीर

बिहार चुनाव में NDA का CM फेस कौन? गिरिराज सिंह ने साफ कर दी तस्वीर

Bihar Election 2025: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए NDA में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही अंतिम फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Oct 2025 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में NDA का सीएम फेस नीतीश कुमार हैं. उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के घटक दलों में किसी मतभेद की बातों को भी सिरे खारिज कर दिया.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है. आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार एनडीए का चेहरा हैं. विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही अंतिम फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा और आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा.''

गिरिराज सिंह ने INDIA गठबंधन को घेरा

इसके साथ ही बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने 'इंडिया ब्लॉक' को घेरते हुए हमला बोला और दावा किया कि महागठबंधन एक बंटे हुए घर की तरह है. उन्होंने कहा, ''कांग्रेस पार्टी पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नहीं, बल्कि आरजेडी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे. अब, कांग्रेस नेतृत्व के बयान के बाद RJD सुप्रीमो लालू यादव चिंतित और भयभीत हैं.''

NDA की नीति और नीयत पूरी तरह से तय- गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, "मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि एनडीए की नीति, नेतृत्व और नीयत पूरी तरह से तय है और किसी तरह की नाराजगी नहीं है." बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर खींचतान जारी है. दोनों गठबंधन के दल अंतिम फार्मूला तय करने में जुटे हैं.

बिहार में दो फेज में चुनाव

गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो फेज में होंगे. पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. वहीं, मतगणना 14 नवंबर को होगी.

Published at : 08 Oct 2025 02:44 PM (IST)
