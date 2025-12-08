हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar AQI: बिहार में हवा हुई जहरीली, पटना सबसे ज्यादा प्रभावित, कई जिलों में AQI 200 पार

Bihar AQI: बिहार में हवा हुई जहरीली, पटना सबसे ज्यादा प्रभावित, कई जिलों में AQI 200 पार

Bihar Air Pollution: बिहार में हवा की गुणवत्ता तेजी से गिर रही है. पटना सहित कई जिलों में AQI 200 पार पहुंच गया है, जिससे सांस और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 08 Dec 2025 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में पिछले कुछ दिनों से हवा की गुणवत्ता तेजी से गिरती जा रही है. दिल्ली-एनसीआर की तरह अब बिहार के कई शहरों में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक हो चुका है. सोमवार (8 दिसंबर) सुबह 8 बजे प्रदूषण विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों में पटना सहित कई जिलों में AQI खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है.

पटना में प्रदूषण का सबसे बड़ा असर

राजधानी पटना इस समय बिहार का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है. शहर के अलग-अलग इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच चुका है. पटना एयरपोर्ट के आसपास 269 AQI दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है.

गांधी मैदान क्षेत्र में 235 AQI और दानापुर में 210 AQI रिकॉर्ड किया गया, जिसने शहर की हवा को और भी विषैली बना दिया है. डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने दमा, एलर्जी, बुजुर्गों और छोटे बच्चों को बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है.

अन्य जिलों में भी प्रदूषण की स्थिति गंभीर

पटना के अलावा कई जिलों की स्थिति भी बहुत खराब है. सासाराम के डेहरी में सोमवार सुबह 262 AQI दर्ज किया गया, जिससे यह जिला प्रदूषण के मामले में पटना के बाद दूसरे स्थान पर रहा. वैशाली जिले के हाजीपुर में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही और AQI 248 रिकॉर्ड किया गया.

सारण के छपरा में 226 AQI दर्ज किया गया, जबकि भोजपुर जिले के आरा में 217 AQI पाया गया, जो खराब हवा का संकेत है. अररिया में भी स्थिति बेहतर नहीं रही और यहां 216 AQI दर्ज किया गया. भागलपुर की हवा भी दूषित पाई गई जहां AQI 201 रहा. यह सभी आंकड़े बताते हैं कि बिहार के कई हिस्सों में हवा सामान्य लोगों के लिए भी नुकसानदायक होती जा रही है.

100–200 AQI वाले जिले भी खतरे से बाहर नहीं

कुछ जिलों में AQI 100 से 200 के बीच रहा, जिसे भी खराब हवा की श्रेणी में रखा जाता है. गया में 198 AQI दर्ज किया गया, जबकि बिहार शरीफ में 191 AQI पाया गया. बक्सर की हवा भी साफ नहीं रही और AQI 186 रिकॉर्ड किया गया.

मोतिहारी में 153 AQI, मुंगेर में 165 AQI और गोपालगंज में 127 AQI दर्ज किया गया. इन जिलों में भी दमा और दिल से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

स्वास्थ्य पर बढ़ रहा खतरा

200 से ऊपर AQI दर्ज होने पर हवा अत्यधिक हानिकारक मानी जाती है. विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी हवा में सांस लेने से आंखों में जलन, सिरदर्द, खांसी, थकान और सांस फूलने जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ सकती हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से अनावश्यक बाहर न निकलने, मास्क का उपयोग करने और पानी अधिक पीने जैसे एहतियाती कदम अपनाने को कहा है.

बिहार के बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए अब सरकार और संबंधित विभागों को गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है, ताकि बढ़ते प्रदूषण के बीच लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके.

और पढ़ें
Published at : 08 Dec 2025 11:32 AM (IST)
Tags :
Bihar Air Pollution AIR Pollution BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
इंडिया
Hyderabad Airport: हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
क्रिकेट
IND vs SA T20 Series: गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
Advertisement

वीडियोज

Indigo Crisis: लखनऊ एयरपोर्ट पर CA को समय पर इलाज न मिलने से हुई मौत? | Lucknow | Anup Pandey
Indigo Crisis: एयरपोर्ट पर CA को आया हार्ट अटैक, CPR के बाद भी नहीं बची जान! | Breaking
Indigo Crisis: दिल्ली से भी इंडिगो की 6 फ्लाइट कैंसिल, यात्री परेशान | Breaking
Indigo Crisis: 6 वें दिन भी इंडिगो की उड़ानें रद्द, सारे दावे हवा-हवाई साबित | Breaking
Goa Nightclub Fire: क्लब मालिक Sourabh-Gaurav Luthra की तलाश में दिल्ली आई गोवा पुलिस | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
इंडिगो की हालत अब भी खराब! 200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
देहरादून: जनजातीय विद्यालय में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ्यक्रम शुरू, बना प्रदेश का पहला मॉडल स्कूल
इंडिया
Hyderabad Airport: हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
हैदराबाद में एक साथ तीन विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
क्रिकेट
IND vs SA T20 Series: गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
गिल की फिटनेस से टीम में बढ़ी टक्कर, संजू सैमसन की जगह पर फिर संकट?
ओटीटी
Kaantha OTT Release Date: 'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे दुलकर सलमान की ये फिल्म
'कांथा' की ओटीटी पर रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
जनरल नॉलेज
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
सोमालिया में कमाए 100000 रुपये तो भारत में हो जाएंगे कितने, कितनी मजबूत यहां की करेंसी?
फूड
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
वेट लॉस डाइट में शामिल करें शुगर फ्री ओट्स लड्डू, जानें पूरी रेसिपी
ट्रेंडिंग
Video: कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
कनाडा में बर्फबारी बनी आफत का फंदा! हाईवे पर धड़ाधड़ टकराईं कारें, लग गया लंबा जाम- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget