बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026: पिता किसान… बेटी 8-9 घंटे पढ़ बनी आर्ट्स टॉपर, झूम रहा पूरा गांव

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2026 का रिजल्ट सोमवार (23 मार्च, 2026) को जारी हो गया. साइंस में जहां समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने टॉप किया है तो वहीं आर्ट्स में गयाजी जिले के खिजरसराय की होनहार छात्रा निशु कुमारी ने टॉप किया है. निशु के टॉप होने के बाद पूरा गांव खुशी से झूम रहा है. लोग बधाई दे रहे हैं.

500 में से निशु को मिले 479 नंबर

आर्ट्स में बिहार में टॉप कर निशु ने न सिर्फ अपने जिले का बल्कि पूरे राज्य का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है. यशवंत इंटर कॉलेज की छात्रा निशु ने 500 में से 479 अंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. निशु की इस शानदार सफलता से उनके परिवार, विद्यालय और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है.

खेतीबारी करते हैं पिता आमोद कुमार

निशु के रिजल्ट के बाद गांव से लेकर शहर तक हर कोई उनकी मेहनत और लगन की सराहना कर रहा है. निशु के पिता आमोद कुमार किसान हैं. वे खेतीबारी करते हैं. साधारण परिवार से आने वाली निशु ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के बल पर यह सफलता हासिल की है.

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दूसरी ओर विद्यालय प्रबंधन ने भी निशु की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि यह सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. शिक्षकों ने बताया कि निशु शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही हैं और हर विषय में गहरी रुचि रखती थीं.

बधाई देने वालों का लगा तांता

निशु कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों और नियमित पढ़ाई को दिया है. उन्होंने कहा कि वह नियमित रूप से 8 से 9 घंटा पढ़ाई करती थीं. इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. खिजरसराय की इस बेटी ने आज पूरे बिहार को गौरवान्वित कर दिया है. टॉपर की खबर मिलते हीं लोग उसके घर पर पहुंचकर बधाई देने वालों का तांता लगा है.

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