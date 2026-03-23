'हम लोग चाहते हैं BJP का मुख्यमंत्री हो', बिहार के अगले CM पर चिराग पासवान की दो टूक

Bihar Next CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, 'हम लोग चाहते हैं BJP...'
Bihar Next CM: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि बहुत जल्द बिहार के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाएगी. उधर आरजेडी ने बीजेपी को घेरते हुए सवाल उठाया है.
बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पसंद साफ कर दी है. सोमवार (23 मार्च, 2026) को चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बहुत जल्द बिहार के अगले मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी जाएगी. गठबंधन के भीतर इसको लेकर बातचीत हुई है.
क्या चिराग पासवान बिहार के अगले सीएम होंगे? इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मैं इस रेस में न था न हूं. आज की तारीख में गठबंधन के भीतर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो ये हम लोग चाहते हैं." बता दें कि चिराग पासवान ने तो खुलकर बीजेपी का नाम लिया है लेकिन यह तय माना जा रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा. इसके लिए सम्राट चौधरी से लेकर कई नामों की चर्चा है.
चौंकाने वाला फैसला लेते रहती है बीजेपी
हालांकि बीजेपी चौंकाने वाला फैसला लेते रहती है. ऐसे में यह भी कहना कि सम्राट चौधरी या फिर कोई और मुख्यमंत्री बन जाएगा ये कहना जल्दबाजी होगी. एनडीए के नेता पहले से यह कहते आ रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व बैठकर फैसला करेगा. नीतीश कुमार भी अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे. ऐसे में चिराग ने बीजेपी का नाम लेकर कुछ तस्वीर तो जरूर साफ कर दी है.
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आरजेडी ने किया बीजेपी पर हमला
उधर राष्ट्रीय जनता दल ने बीजेपी पर हमला किया है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि समृद्धि यात्रा में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उनके काम के लिए याद दिया जाएगा. तो जब काम किया है उन्होंने तो फिर सीएम की कुर्सी से उन्हें हटाया क्यों जा रहा है? ये भी बताना चाहिए. बिहार की जनता जानना चाहती है.
मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 2025 के चुनाव में कहा गया था 25 से 30 फिर से नीतीश, फिर बीच में ही क्यों हटाया जा रहा है? अगर नीतीश कुमार ने इतना ही विकास किया है तो उनको नहीं हटाना चाहिए. बिहार हर मानक में फिसड्डी है ये भी जनता पूछ रही है कि आखिर ऐसा क्यों है?
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