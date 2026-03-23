अनंत सिंह जेल से आए बाहर, 19 मार्च को हाई कोर्ट से मिली थी जमानत

मोकामा से जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से सोमवार (23 मार्च) को बाहर निकले. 19 मार्च को दुलार चंद यादव हत्याकांड में उन्हें पटना हाई कोर्ट से जमानत मिली थी. आज कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वो बेऊर जेल से रिहा हो गए. दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में चार महीने बाद जमानत मिली है.

बेऊर जेल के बाहर बड़ी संख्या में अनंत सिंह के समर्थक पहुंचे थे. वहां मौजूद लोगों ने अनंत सिंह के समर्थन में नारे लगाए. इसके साथ ही फूल बरसाकर अनंत सिंह का स्वागत किया गया. इस दौरान जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने मीडिया से बात नहीं की.

#WATCH | Patna, Bihar: Anant Singh, Janata Dal (United) MLA from Mokama, released from Patna's ​​Beur Jail, after he was granted bail by the Patna High Court in connection with the murder of RJD leader Dularchand Yadav pic.twitter.com/wfm89XKZ5E — ANI (@ANI) March 23, 2026

समर्थकों ने अनंत सिंह का किया जोरदार स्वागत

बेऊर जेल से अनंत सिंह सरकारी आवास पहुंच गए हैं. यहां भी उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. भारी संख्या में समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए फूलों की बारिश की. इसके साथ ही यहां जमकर आतिशबाजी भी की गई.

दुलारचंद यादव की कब हुई थी हत्या?

अक्टूबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में जेडीयू विधायक अनंत सिंह को आरोपी बनाया गया है. चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था. उन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की.

अनंत सिंह ने पटना HC का खटखटाया था दरवाजा

बता दें कि निचली अदालतों से अनंत सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी. इसके बाद अनंत सिंह ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. गुरुवार (19 मार्च) को हाईकोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत मंजूर कर ली. 16 मार्च 2026 को बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग के दौरान भी अनंत सिंह जेल से बाहर आकर मतदान किया था.