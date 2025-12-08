आज बिहार NDA के सभी सांसदों से मिलेंगे PM मोदी, रामप्रीत मंडल बोले- 'यह मुलाकात…'

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य के सभी 30 राजग (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) सांसद आज यानी सोमवार (08 दिसंबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे. यह बैठक चुनावी सफलता के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ-साथ राज्य में आगे की राजनीतिक दिशा, विकास संबंधी रणनीति और केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

पीएम मोदी ने बिहार में की थी कई रैलियां

चुनावी अभियान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कई रैलियां और रोड शो किए थे जिनका राजग को मिली व्यापक बढ़त में निर्णायक योगदान माना जाता है. नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले राजग सांसदों में जनता दल (यूनाइटेड), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के सांसद शामिल हैं.

'चर्चा में रही नीतीश-मोदी की जोड़ी'

झंझारपुर से जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि यह मुलाकात प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्धारित की गई है. मंडल ने कहा, "राजग को अपेक्षा से कहीं अधिक सीट मिली हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि पर भरोसा जताया है. चुनावी अभियान के दौरान 'नीतीश-मोदी की जोड़ी' लगातार चर्चा में रही और लोगों ने इस गठजोड़ को व्यापक समर्थन दिया."

25 सीटों में ही निपट गई आरजेडी

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव दो चरणों में संपन्न हुए थे. प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश में 14 चुनावी रैलियां कीं और कई जगह रोड शो भी किए. चुनाव में राजग को 243 में से 202 सीट पर जीत मिली. इनमें बीजेपी ने 89, जेडीयू ने 85, लोजपा (रामविलास) ने 19, जीतन राम मांझी की पार्टी 'हम' ने पांच और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोमो ने चार सीटें जीतीं. महागठबंधन की जबरदस्त हार हुई. आरजेडी 25 सीटों में निपट गई. कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली हैं.

यह भी पढ़ें- 'अपनी हार को छिपाने के लिए बाहर घूमने गए हैं तेजस्वी यादव', जीतन राम मांझी का तंज

