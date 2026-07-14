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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर सीट का 68 साल का इतिहास, 2008 में बदला विधानसभा का नाम, 2 बार हार चुके हैं कायस्थ नेता

बांकीपुर सीट का 68 साल का इतिहास, 2008 में बदला विधानसभा का नाम, 2 बार हार चुके हैं कायस्थ नेता

Bankipur By Polls: बांकीपुर उपचुनाव में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है. इस सीट को कायस्थों के प्रभाव वाला माना जाता है हालांकि दो बार कायस्थ नेता भी इस सीट से चुनाव हार चुके हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 14 Jul 2026 12:42 PM (IST)
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बिहार स्थित पटना में बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहा है. साल 2006 तक के चुनाव में पटना पश्चिम के नाम से पहचानी जाने वाले सीट का नाम साल 2008 में परिसीमन के उपरांत बांकीपुर हो गया. 

इस सीट पर कायस्थों का प्रभाव माना जाता है. हालांकि साल 1957 से लेकर 2025 तक के चुनाव में कुछ ऐसे मौके भी आए जब इस सीट से कायस्थ भी चुनाव हार गए.  इस सीट पर पहली बार सन् 1957 में चुनाव हुआ. तब से 2025 तक यहां के 68 साल के इतिहास में एक बार इस सीट का परिसीमन के बाद नाम भी बदला गया.

सबसे पहले बताते हैं कि इस सीट पर सन् 1957 से अब तक कितने विधायक चुने गए. बांकीपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है. 1957 में यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामसरन साव विधायक चुने गए. सन् 1962 में कांग्रेस के कृष्ण बल्लभ सहाय ने जीत दर्ज की. सन् 1967 में जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा विधायक बने, जबकि सन्  1969 के उपचुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ए.के. सेन ने जीत हासिल की. सन् 1972 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुनील मुखर्जी निर्वाचित हुए.

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सन् 1977 में जनता पार्टी के ठाकुर प्रसाद ने जीत दर्ज की, जबकि सन् 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रणजीत सिन्हा विधायक बने. सन्  1985 में निर्दलीय उम्मीदवार रामा नन्द यादव ने चुनाव जीता. सन् 1995 में भारतीय जनता पार्टी के नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा विधायक निर्वाचित हुए. नवीन किशोर, सन्  2000, 2003 और 2005 में भी विधायक चुने गए. इसके बाद 2006 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नितिन नबीन पहली बार इस सीट से विधायक बने थे. नितिन नबीन 2010,2015, 2020 और 2025 में इस सीट से विधायक चुने गए. 

अब बात करते हैं उन चुनावों की जिनमें कायस्थ चेहरे चुनाव हार गए.

कायस्थ समुदाय से आने वाले ठाकुर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पिता थे. उन्होंने 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर तत्कालीन पटना वेस्ट विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी. हालांकि, 1980 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे 14,034 वोट (15.93 प्रतिशत मत) के साथ तीसरे स्थान पर रहे.

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वहीं, 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को बांकीपुर से उम्मीदवार बनाया था. इस चुनाव में भाजपा के नितिन नवीन ने लव सिन्हा को 39,036 मतों के बड़े अंतर से पराजित किया.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 14 Jul 2026 12:38 PM (IST)
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