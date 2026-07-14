बांकीपुर उपचुनाव पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, अपने अंदाज में दिया ये जवाब

बिहार की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अपने अंदाज और बेबाक बयान के लिए चर्चित हैं. ऐसे नेताओं का जिक्र किया जाए तो जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का नाम तो जरूर आता है. यह चर्चा इसलिए क्योंकि अनंत सिंह (Anant Singh) ने बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से होने वाले उपचुनाव (Bypoll) पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल अनंत सिंह बीते सोमवार (13 जुलाई, 2026) को बिहार के गोपालगंज पहुंचे थे. एक केस के सिलसिले में वे एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए. गोपालगंज में ही पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बांकीपुर में उपचुनाव है, क्या लग रहा है?" इस पर अनंत सिंह ने जवाब देने की जगह कहा, "कहां चुनाव है… नहीं पता है." जानकारी हो कि बांकीपुर सीट से 30 जुलाई को मतदान है और एनडीए से बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है.

'…तो इसमें कहना क्या है?'

इसके बाद जेडीयू विधायक से पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार तो चले गए हैं और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं. क्या कहिएगा? इस पर अनंत सिंह ने कहा, "वो (नीतीश कुमार) चले ही गए हैं और वो (सम्राट चौधरी) है हीं तो इसमें कहना क्या है?"

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अनंत सिंह से नीतीश कुमार संग रिश्तों को लेकर किए गए सवाल पर जवाब दिया, "मेरा सबसे से रिश्ता अच्छा ही है." अनंत सिंह के इस तरह के बयान से एक बार सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

पहले भी दे चुके हैं इस तरह का बयान

अनंत सिंह पहले भी अपने अनोखे जवाबों और बेबाक बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं. मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को कुछ दिनों पहले बिहार विधानसभा की पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया था. उस दौरान भी उनसे इस पद को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने मीडिया से अनभिज्ञता जताते हुए कहा था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या बनाया गया है.

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