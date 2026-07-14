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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर उपचुनाव पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, अपने अंदाज में दिया ये जवाब

बांकीपुर उपचुनाव पर अनंत सिंह की पहली प्रतिक्रिया, अपने अंदाज में दिया ये जवाब

Bankipur-By Election: अनंत सिंह बीते सोमवार (13 जुलाई, 2026) को बिहार के गोपालगंज पहुंचे थे. यहीं पत्रकारों ने बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सवाल किया था.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 14 Jul 2026 12:41 PM (IST)
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बिहार की राजनीति में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अपने अंदाज और बेबाक बयान के लिए चर्चित हैं. ऐसे नेताओं का जिक्र किया जाए तो जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का नाम तो जरूर आता है. यह चर्चा इसलिए क्योंकि अनंत सिंह (Anant Singh) ने बांकीपुर सीट (Bankipur Seat) से होने वाले उपचुनाव (Bypoll) पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

दरअसल अनंत सिंह बीते सोमवार (13 जुलाई, 2026) को बिहार के गोपालगंज पहुंचे थे. एक केस के सिलसिले में वे एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए. गोपालगंज में ही पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बांकीपुर में उपचुनाव है, क्या लग रहा है?" इस पर अनंत सिंह ने जवाब देने की जगह कहा, "कहां चुनाव है… नहीं पता है." जानकारी हो कि बांकीपुर सीट से 30 जुलाई को मतदान है और एनडीए से बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है.

'…तो इसमें कहना क्या है?'

इसके बाद जेडीयू विधायक से पत्रकार ने पूछा कि नीतीश कुमार तो चले गए हैं और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं. क्या कहिएगा? इस पर अनंत सिंह ने कहा, "वो (नीतीश कुमार) चले ही गए हैं और वो (सम्राट चौधरी) है हीं तो इसमें कहना क्या है?" 

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: गिरफ्तारी और बेल के बाद वीणा मानवी रोने लगीं, नितिन नवीन का नाम क्यों लिया?

अनंत सिंह से नीतीश कुमार संग रिश्तों को लेकर किए गए सवाल पर जवाब दिया, "मेरा सबसे से रिश्ता अच्छा ही है." अनंत सिंह के इस तरह के बयान से एक बार सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

पहले भी दे चुके हैं इस तरह का बयान

अनंत सिंह पहले भी अपने अनोखे जवाबों और बेबाक बयानों के कारण सुर्खियों में रहे हैं. मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को कुछ दिनों पहले बिहार विधानसभा की पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति का सदस्य बनाया गया था. उस दौरान भी उनसे इस पद को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने मीडिया से अनभिज्ञता जताते हुए कहा था कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें क्या बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- न घर, न गाड़ी... बांकीपुर के BJP उम्मीदवार नीरज सिन्हा की संपत्ति जानकर रह जाएंगे हैरान

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 14 Jul 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS Bankipur By-Election
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