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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं...', बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव की प्रत्याशी का बड़ा बयान

'प्रशांत किशोर कोई चुनौती नहीं...', बांकीपुर उपचुनाव में तेजस्वी यादव की प्रत्याशी का बड़ा बयान

Bankipur Bypoll: RJD प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने अपनी जीत का दावा ठोका है और कहा कि वो इस बार जरूर जीतेंगी. मुकाबले में प्रशांत किशोर चुनौती हैं ही नहीं, बड़ी टक्कर तो RJD और बीजेपी उम्मीदवार में है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 09 Jul 2026 12:53 PM (IST)
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  • यह सीट 1995 से भाजपा का गढ़ रही है.

बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रत्याशी रेखा गुप्ता अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 अगस्त की जाएगी. 

नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले RJD प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने अपनी जीत का दावा ठोका है और कहा कि वो इस बार जरूर जीतेंगी. मुकाबले में प्रशांत किशोर चुनौती हैं ही नहीं, बड़ी टक्कर तो विपक्ष के साझा उम्मीदवार और बीजेपी उम्मीदवार में है. बता दें कि इस सीट से जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं. 

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कांग्रेस करेगी RJD प्रत्याशी का समर्थन

RJD प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने कहा, "आज पटना समाहरणालय में नामांकन करेंगे. महागठबंधन उप चुनाव को लेकर एकजुट है. महागठबंधन के विभिन्न दलों के नेता नामांकन में रहेंगे. कांग्रेस ने इस सीट पर दावा ठोका था, लेकिन अब हमारा समर्थन करेगी. हम जीत को लेकर आश्वस्त हैं."

एक परिवार का रहा है कब्जा नहीं हुआ कोई विकास

रेखा गुप्ता ने कहा, "1995 से भले इस सीट पर नितिन नवीन परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन क्षेत्र में  विकास का काम नहीं हुआ. बरसात में जलजमाव, जगह-जगह गंदगी कीचड़, बदबू है. एक ही परिवार जीतता रहा, लेकिन जनता तब भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है. मैं विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहीं हूं. जनता बदलाव चाहती है."

RJD प्रत्याशी को जीत का भरोसा

RJD प्रत्याशी ने कहा आगे कहा, "2025 विधानसभा चुनाव में मैं ही महागठबंधन से राजद उम्मीदवार थी. तब 46 हजार वोट भी मिले थे, लेकिन इस बार जीत  मिलेगी. प्रशांत किशोर चुनौती नहीं हैं, मुकाबला राजद व बीजेपी के बीच में हैं."

गौर हो कि यह सीट बीजेपी का गढ़ रहा है. बीजेपी का इस सीट पर 1995 से लेकर आज तक ( पहले पटना वेस्ट, अब बांकीपुर) कब्जा रहा है. इस सीट से पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने चार बार जीत दर्ज की है. नवीन किशोर के बाद उनके बेटे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पांच बार जीत दर्ज की है. इस बार भी बीजेपी को अपनी जीत की पूरी उम्मीद है. 

बांकीपुर उपचुनाव की हलचल तेज, आज नामांकन भरेंगे RJD और BJP उम्मीदवार, बड़े नेताओं की रहेगी मौजूदगी

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Published at : 09 Jul 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
RJD BIHAR NEWS REKHA GUPTA Bankipur By-Election
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