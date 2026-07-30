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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीLaptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

Tech Tips: अगर आपका लैपटॉप और चार्जिंग केबल अच्छी कंडिशन में हैं तो लैपटॉप से फोन चार्ज करना नॉर्मली सेफ ही माना जाता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Jul 2026 06:49 AM (IST)
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  • लैपटॉप बैटरी प्रभावित, मूल चार्जर का प्रयोग करें।

Tech Tips: लैपटॉप का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है. ऑफिस से लेकर एंटरनेंटमेंट तक के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल हो रहा है. यहां तक की बच्चों की पढ़ाई भी आज लैपटॉप के जरिए हो रही है. ऐसे में कई बार देखा गया है कि लोग लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में स्मार्टफोन को चार्ज करने लगते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करना ठीक है या नहीं. आइए जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई.

क्या Laptop से Phone चार्ज करना सेफ है?

आपको बता दें कि अगर आपका लैपटॉप और चार्जिंग केबल अच्छी कंडिशन में हैं तो लैपटॉप से फोन चार्ज करना नॉर्मली सेफ ही माना जाता है. दरअसल, USB पोर्ट एक नॉर्मल ही पावर सप्लाई देता है जिससे फोन चार्ज हो सके. हालांकि, इससे आपके फोन चार्ज होने में काफी समय लगा सकता है.


Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

आज कल के एडवांस स्मार्टफोन में ऐसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं जो ओवरचार्जिंग या ज्यादा करंट से डिवाइस को बचाते हैं. हालांकि, लैपटॉप से चार्जिंग की स्पीड अक्सर वॉल चार्जर की तुलना में काफी कम होती है. इसका कारण ये है कि ज्यादातर USB पोर्ट कम पावर आउटपुट देते हैं.

एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

लेकिन लैपटॉप से स्मार्टफोन को चार्ज करते समय आपकी एक गलती भी आपके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है. दरअसल, सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी अनजान या दूसरे के लैपटॉप से फोन चार्ज करना.

ऐसे सिस्टम से डेटा चोरी या मैलवेयर का खतरा हो सकता है. जब आप फोन को USB के जरिए किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो केवल चार्जिंग ही नहीं बल्कि डेटा ट्रांसफर का रास्ता भी खुल सकता है.

अगर गलती से फोन में File Transfer या Data Transfer मोड ऑन हो जाए तो आपकी पर्सनल जानकारी भी जोखिम में पड़ सकती है. इसलिए हमेशा भरोसेमंद लैपटॉप का ही इस्तेमाल करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर फोन में Charge Only मोड को ऑन रखना चाहिए.

क्यों होती है स्लो चार्जिंग?

जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपने महसूस किया है कि लैपटॉप से फोन चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है तो इसकी कई वजह हो सकती हैं.

  • USB 2.0 पोर्ट कम पावर देता है.
  • पुराना लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता.
  • खराब या लो क्वालिटी वाली USB केबल.
  • चार्जिंग के दौरान फोन का लगातार इस्तेमाल.

अगर आपके लैपटॉप में USB-C Power Delivery (PD) सपोर्ट है तो कई बार फोन फास्ट चार्ज भी हो सकता है.

क्या लैपटॉप की बैटरी पर पड़ता है असर?

अगर आप अपने लैपटॉप से स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि लैपटॉप की बैटरी तेजी से डिस्चार्ज होने लगती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोन चार्ज करने के लिए एक्सट्रा पावर सप्लाई की जरूरत होती है.


Laptop से Phone चार्ज करना सही? एक गलती से हो सकता है बड़ा नुकसान

अगर लैपटॉप चार्जर से जुड़ा हुआ है तो आमतौर पर ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं होती. लेकिन अगर लंबे समय तक कई डिवाइस एक साथ चार्ज किए जा रहे हैं तो आपका सिस्टम खराब हो सकता है.

इन बातों का जरूर रखें ध्यान

आपको बता दें कि अगर आप भी अपने लैपटॉप से फोन को चार्ज करते हैं तो कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए.

  • हमेशा ओरिजिनल या अच्छी क्वालिटी की USB केबल का इस्तेमाल करें.
  • किसी भी दूसरे या अंजान कंप्यूटर से फोन चार्ज करने से बचें.
  • फोन में Charge Only मोड ऑन करके रखें.
  • चार्जिंग के दौरान ऑनलाइन गेम या वीडियो एडिटिंग जैसे काम न करें.
  • अगर USB पोर्ट ढीला या खराब हो तो उसका इस्तेमाल न करें.
  • लैपटॉप जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा हो तो चार्जिंग बंद कर दें.

कब करना चाहिए Charger का इस्तेमाल?

अगर आपको जल्दी चार्जिंग चाहिए या आपका फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो ओरिजिनल चार्जर आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है. लैपटॉप से फोन को हमेशा इमेरजेंसी की स्थिति में चार्ज करना चाहिए. इससे आपके लैपटॉप की लाइफ बनी रहती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Jul 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
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