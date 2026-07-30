पटना: सरेआम लड़की को गोली मारकर फरार हुए बदमाश, AIIMS में भर्ती

बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौंसले बेहद बुंलद नजर आ रहे हैं, जिले के नौबतपुर थाना क्षेत्र के चिरौरा गांव के पास बाइक सवार अज्ञात आरोपियों ने 29 वर्षीय युवती को गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल लड़की को आनन-फानन में इलाज के लिए एम्स पटना में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है. पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना पटना के नौबतपुर थाना क्षेत्र के चिरौरा गांव से सामने आई है. बताया गया कि बाइक सवार अज्ञात आरोपियों ने पूजा कुमारी (29) को गोली मार दी. पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखे बरामद किए. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल एवं तकनीकी टीम को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.

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घायल को एम्स पटना में कराया गया भर्ती

घटना के संबंध में फुलवारीशरीफ एसडीपीओ-2 दीपक कुमार ने बताया कि शाम करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि समस्तीपुर निवासी 29 वर्षीय पूजा कुमारी को चिरौरा गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है. घायल महिला को तत्काल एम्स पटना में भर्ती कराया गया है.

काम से वापस घर लौट रही थी युवती

उन्होंने बताया कि पूजा कुमारी के पीठ में गोली लगी है. फिलहाल वह चिकित्सकों की निगरानी में हैं और उनसे बातचीत भी हो पा रही है. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि पूजा कुमारी दानापुर में के काम करती थीं और नौबतपुर में किराए के मकान में रहकर अपना काम कर रही थीं. वह अपना काम कर दानापुर से नौबतपुर स्थित किराए की मकान में लौट रही थी, तभी अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दे रही दबिश

फुलवारी शरीफ एसडीपीओ 2 दीपक कुमार ने बताया कि घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है. पुलिस परिजनों से संपर्क कर रही है और सभी पहलुओं पर जांच जारी है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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