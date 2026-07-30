सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...

कई बार जब स्टंट का सुलेमानी कीड़ काटता है तो वो ऐसा काटता है कि फिर उसका काटा सीधा सड़क पर नाक रगड़ता नजर आता है. आज के युवाओं में सुपर बाइक लेकर स्टंट दिखाने का जोश हमेशा हाई रहता है, लेकिन यही जोश कब उनके लिए काल बन जाता है उन्हें खुद को ही पता नहीं चलता. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरह हो रहा है जिसमें एक सुपर बाइक से स्टंट करते हुए युवक ऐसे फिसलता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है. वीडियो देखकर आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा.

हाईवे पर स्टंट करना पड़ा भारी, युवक का हुआ एक्सीडेंट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक बाइक को हाईवे पर तेज रफ्तार में दौड़ाता दिखाई दे रहा है. रफ्तार में दौड़ती बाइक पर पहले तो युवक का बैलेंस रहता है लेकिन जैसे ही वो बाइक को एक पहिए पर खड़ी करता है वैसे ही उसका संतुलन बिगड़ता है और वो इतनी बुरी तरह से गिरता है कि देखकर लोगों की रूह कांप जाती है. युवक घिसटता हुआ बाइक के साथ कई मीटर दूर तक जाता है जिससे उसे चोट भी लगती है और बाइक का भी काफी नुकसान हो जाता है.

हर साल सड़क हादसों में होती है लाखों मौतें

आपको बता दें कि भारत में साल 2025 में कुल 5,13,563 सड़क हादसे हुए, जिनमें रिकॉर्ड 1,83,382 लोगों की जान चली गई. संसद में पेश केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है. ऐसे में इस तरह से और लापरवाही के साथ बाइक चलाना केवल चंद लाइक्स और व्यूज के लिए जान के लिए बड़ा खतरा है. यूजर्स का कहना है कि कहीं न कहीं गलती मां बाप की भी है जो अपने जवान बच्चों से पूछते ही नहीं हैं कि क्या करने जा रहा है और क्यों जा रहा है.

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यूजर्स बोले, आ गया स्वाद?

वीडियो को @iam___smash नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसमें गलती सीधे सीधे मां बाप की है. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों की वजह से दूसरों की जान भी खतरे में आती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह बेटे मौज कर दी, अब जाओ अस्पताल.

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