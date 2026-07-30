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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...

Video: सुपरबाइक पर स्टंट दिखाना पड़ा भारी, एक पहिए पर उठाई बाइक और...

Viral Video: दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक बाइक को हाईवे पर तेज रफ्तार में दौड़ाता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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कई बार जब स्टंट का सुलेमानी कीड़ काटता है तो वो ऐसा काटता है कि फिर उसका काटा सीधा सड़क पर नाक रगड़ता नजर आता है. आज के युवाओं में सुपर बाइक लेकर स्टंट दिखाने का जोश हमेशा हाई रहता है, लेकिन यही जोश कब उनके लिए काल बन जाता है उन्हें खुद को ही पता नहीं चलता. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरह हो रहा है जिसमें एक सुपर बाइक से स्टंट करते हुए युवक ऐसे फिसलता है कि देखने वालों की रूह कांप जाती है. वीडियो देखकर आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा.

हाईवे पर स्टंट करना पड़ा भारी, युवक का हुआ एक्सीडेंट

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक बाइक को हाईवे पर तेज रफ्तार में दौड़ाता दिखाई दे रहा है. रफ्तार में दौड़ती बाइक पर पहले तो युवक का बैलेंस रहता है लेकिन जैसे ही वो बाइक को एक पहिए पर खड़ी करता है वैसे ही उसका संतुलन बिगड़ता है और वो इतनी बुरी तरह से गिरता है कि देखकर लोगों की रूह कांप जाती है. युवक घिसटता हुआ बाइक के साथ कई मीटर दूर तक जाता है जिससे उसे चोट भी लगती है और बाइक का भी काफी नुकसान हो जाता है.

हर साल सड़क हादसों में होती है लाखों मौतें

आपको बता दें कि भारत में साल 2025 में कुल 5,13,563 सड़क हादसे हुए, जिनमें रिकॉर्ड 1,83,382 लोगों की जान चली गई. संसद में पेश केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है. ऐसे में इस तरह से और लापरवाही के साथ बाइक चलाना केवल चंद लाइक्स और व्यूज के लिए जान के लिए बड़ा खतरा है. यूजर्स का कहना है कि कहीं न कहीं गलती मां बाप की भी है जो अपने जवान बच्चों से पूछते ही नहीं हैं कि क्या करने जा रहा है और क्यों जा रहा है.

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यूजर्स बोले, आ गया स्वाद?

वीडियो को @iam___smash नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसमें गलती सीधे सीधे मां बाप की है. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों की वजह से दूसरों की जान भी खतरे में आती है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वाह बेटे मौज कर दी, अब जाओ अस्पताल.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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