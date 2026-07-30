बांकीपुर, दतिया और मंजलपुर में वोटिंग, बीजेपी-कांग्रेस और RJD-जनसुराज के बीच मुकाबला

बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की एक-एक विधानसभा सीट पर गुरुवार (30 जुलाई) यानी आज उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6.00 बजे तक चलेगी. बिहार की बांकीपुर सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है. वहीं इसके बाद मध्य प्रदेश की दतिया सीट की काफी चर्चा है. गुजरात की मंजलपुर सीट पर भी वोटिंग जारी है.

बात करें बिहार की बांकीपुर सीट की तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है. इस सीट पर काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज मैदान में हैं. बीजेपी की ओर से नीरज सिन्हा, आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता और जनसुराज से प्रशांत किशोर पहली बार ताल ठोक रहे हैं. बांकीपुर सीट पिछले 31साल से बीजेपी के कब्जे में रही है. पार्टी विपक्ष में रहते हुए भी इस सीट पर कब्जा जमाए रही. इस सीट पर 14 प्रतिशत वोटर्स कायस्थ समाज से हैं. बीजेपी इसी वजह से लगातार कायस्थ समाज का उम्मीदवार उतारती हुई आई है. यादवों की संख्या 12 प्रतिशत, मुस्लिम, चंद्रवंशी और वैश्य समाज के 9 प्रतिशत मतदाता हैं. वहीं भूमिहार और दलित 8 प्रतिशत, ब्राह्मण 7 प्रतिशत और कुर्मी-राजपूत 5 प्रतिशत हैं. फिलहाल इस सीट पर कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है.

वहीं मध्य प्रदेश की दतिया सीट भी काफी चर्चा में रही है. इस सीट पर बीजेपी की ओर से आशुतोष तिवारी चुनाव मैदान में हैं. पूर्व मंत्री नोरत्तम मिश्रा का टिकट काटे जाने के बाद उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है. कांग्रेस की ओर से कुंवर घनश्याम चुनाव मैदान में हैं. इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है. इस सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को करारी शिकस्त दी थी. यह सीट राजेंद्र भारती के 2015 के एक केस में दोषी ठहराए जाने के बाद खाली हुई है. इस सीट पर 291 बूथ बनाए गए हैं. 1422 सेना के जवान तैनात किए गए हैं. इस सीट पर 2 ला 20 हजार 400 योग्य मतदाता हैं. यह सीट बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा के कब्जे में रह चुकी है.

इसके अलावा गुजरात की मंजलपुर सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबल है. उपचुनाव के लिए हो रही वोटिंग को देखते हुए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. इस सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक योगेश पटेल के निधन होने की वजह से उपचुनाव हो रहा है. गुजरात के बड़ोदरा में स्थित यह सीट का गढ़ मानी जाती है. यहां पर बीजेपी की ओर से सतीश पटेल और कांग्रेस की तरफ से पूर्व राज्यमंत्री भीखाभाई रबारी के बीच कड़ा मुकाबला है. मंजलपुर में 2 लाख 19 हजार 494 मतदाता हैं. इस सीट पर 260 मतदान सेंटर बनाए गए हैं. शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए 1400 से अधिक पुलिस और सेना के जवानों को तैनात किया गया है.

इन तीनों सीटों पर 30 जुलाई यानी आज सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक वोटिंग होनी जा रही है. इन सीटों पर चुनाव परिणाम 3 अगस्त को जारी किए जाएंगे. अब देखना होगा कि यह सीटें किसके खाते में जाएंगी.