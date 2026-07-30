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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे

ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी के दम पर ICC टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 230 स्थान की छलांग लगाकर टॉप-50 बल्लेबाजों में जगह बना ली है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 30 Jul 2026 07:11 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है. महज 15 साल की उम्र में उन्होंने ICC की ताजा टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में 230 स्थानों की लंबी छलांग लगाते हुए टॉप-50 खिलाड़ियों के क्लब में जगह बना ली है. इस शानदार प्रदर्शन ने उन्हें दुनिया के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में शामिल कर दिया है.

जिम्बाब्वे दौरे पर बल्ले से दिखाया दम

जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में वैभव सूर्यवंशी ने लगातार प्रभावशाली बल्लेबाजी की. उन्होंने तीन मुकाबलों में 151 रन बनाए और दो अर्धशतकीय पारियां खेलीं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 50.33 का रहा. उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारत को सीरीज में 3-0 की क्लीन स्वीप दिलाने में अहम योगदान दिया.

ICC रैंकिंग में वैभव सूर्यवंशी की 230 पायदान की छलांग, किस रैंक पर पहुंचे

ICC रैंकिंग में मिला शानदार इनाम

जिम्बाब्वे सीरीज में दमदार प्रदर्शन का असर सीधे ICC की नई रैंकिंग में देखने को मिला. वैभव सूर्यवंशी अब 536 रेटिंग अंकों के साथ टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की सूची में 48वें स्थान पर पहुंच गए हैं. इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी छलांग लगाना उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत झलक माना जा रहा है.

भारतीय बल्लेबाजों को भी हुआ फायदा

ICC की नई टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के कई खिलाड़ियों ने अपनी स्थिति मजबूत की है. ईशान किशन पहले स्थान पर बने हुए हैं. तिलक वर्मा दो स्थान की बढ़त के साथ छठे नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने सात पायदान की छलांग लगाकर 24वां स्थान हासिल किया है. इससे भारतीय बल्लेबाजी क्रम की निरंतर मजबूती भी साफ दिखाई देती है.

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वनडे और गेंदबाजी रैंकिंग में भी भारत का दबदबा

वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल को पीछे छोड़ते हुए फिर से नंबर एक की कुर्सी हासिल कर ली है. दूसरी ओर टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में रवि बिश्नोई ने 31 स्थान की शानदार छलांग लगाकर 41वां स्थान हासिल किया है. चोट के कारण हालिया सीरीज से बाहर रहने वाले वरुण चक्रवर्ती तीन स्थान नीचे जरूर आए हैं, लेकिन वह अब भी टॉप-10 गेंदबाजों में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 30 Jul 2026 07:11 AM (IST)
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