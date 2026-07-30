बिहार होमगार्ड परीक्षा में गड़बड़ी, हिरासत में 10 आरोपी

बिहार में होमगार्ड हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप सामने आ रहे हैं. होमगार्ड हवलदार इंस्ट्रक्टर परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में स्टूडेंट्स समेत 10 लोगों को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस ने मौके से दो मिनी प्रिंटर और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच जारी है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पटना में BPSSC द्वारा आयोजित होमगार्ड हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है. पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र स्थित राजकीय बालक उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र से पुलिस ने कुल 10 लोगों को हिरासत में लिया है.

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पुलिस की सतर्कता से हुआ खुलासा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक परीक्षा में नकल कराने का प्रयास हो रहा था. पुलिस, मजिस्ट्रेट और परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों की सतर्कता के कारण पूरे मामले का खुलासा हुआ है. जांच में स्कूल के एक इनविजिलेटर की संलिप्तता भी सामने आई है.

परीक्षा के एक केंद्र पर गड़बड़ी के आरोप सामने आई हैं. इसमें शिक्षकों की मिलीभगत सामने आ रही है. पटना के शास्त्री नगर बालक उच्च विद्यालय में सेंटर पर परीक्षा में गड़बड़ी के चलते 2 शिक्षक और छात्रों समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने इनके पास से जरूरी दस्तावेज भी बरामद किए हैं.

मोबाइल के जरिए भेजे जा रहे थे रोल नंबर

जांच में पता चला कि परीक्षा में नकल कराने के लिए शिक्षकों की मिलीभगत के चलते एक आरोपी को पेपर सॉल्व करने के लिए एंट्री दी गई. आरोपी ने बाथरूम में प्रिंटर लगा रखा था और दो मोबाइल मौजूद थे. मोबाइल के जरिए अभ्यर्थियों के रोल नंबर अंदर भेजे जा रहे थे. आरोपी छोटे-छोटे प्रिंट निकालकर अभ्यर्थियों तक पहुंचा रहा था.

पटना SDPO 2 ने दी यह जानकारी

SDPO 2 पटना साकेत कुमार ने मामले की पूरी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट, पुलिस और परीक्षा में तैनात कर्मियों की सतर्कता से पूरी गैंग का खुलासा हुआ है. इस मामले में शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

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