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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRआज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट

आज दिल्ली में होगी झमाझम बारिश, छाए रहेंगे बादल, जानें मौसम का अपडेट

Delhi Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज भी दिल्ली में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. विभान का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. 

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 30 Jul 2026 06:40 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में बारिश से मौसम का मिजाज तो बदला हुआ है, लेकिन दिन के समय कभी-कभी उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. बुधवार को शहर के कुछ इलाकों में हल्की से हल्की बारिश देखने को मिली. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज भी दिल्ली में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान है. विभान का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा. 

IMD के अनुसार, बुधवार (29 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 34.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.7 डिग्री कम है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 67 प्रतिशत रहा.

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पिछले 24 घंटों में कैसा रहा दिल्ली का तापमान

दिल्ली में दिन के दौरान कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई. पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली, जबकि अधिकतम तापमान में 4-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23-26 डिग्री और अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री के बीच दर्ज किया गया. दिन के दौरान दिल्ली में 10-15 किमी/घंटा की गति से दक्षिण-पूर्वी हवाएं चलीं. 

कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

IMD ने गुरुवार (30 जुलाई) को आसमान में आमतौर पर बादल छाये रहने का अनुमान लगाया है. आज सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है. रात के समय दोबारा बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है.

इस दौरान अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का आनुमान है. विभाग का पूर्वानुमान है कि 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 3 अगस्त को सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान है. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 30 Jul 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Delhi Rain Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS DELHI WEATHER UPDATE
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