प्रशांत किशोर देर रात थाना पहुंचे, चुनाव के बीच बड़ा बयान, 'अगर जन सुराज…'

जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के करीब 20 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) बुधवार (29 जुलाई, 2026) की देर रात जक्कनपुर थाना पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार को घेरा. पीके ने कहा कि अगर जन सुराज के किसी नेता या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो कानूनी तौर से वह सजा भूगतेंगे. हम लोग उसके लिए तैयार हैं.

प्रशांत किशोर ने कहा, "...लेकिन किसी भी हालत में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जन सुराज के नेताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक नहीं बता रही कि वे लोग कहां हैं. सरकार घबरा गई है."

मीडिया से पीके ने कहा कि पुलिस को तो ये बताना ही पड़ेगा कि आपने गिरफ्तार किया या नहीं किया है. किया है तो किस अपराध में किया है.

प्रशांत किशोर ने कहा, "कुल 15-16 नेता ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं चल रहा है कि वे लोग कहां हैं." उन्होंने दो टूक में कहा कि पार्टी के नेताओं ने क्राइम किया है तो केस करिए. अगर क्राइम नहीं किया है तो आप हिरासत में नहीं ले सकते हैं. किसी भी हालत में ट्रेसलेस नहीं बना सकते हैं, नहीं तो आप (पुलिस) पर ही अपहरण का चार्ज लग जाएगा.

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'सरकार ने छोड़ दिया अपना हाथ-पैर'

बांकीपुर में वोटिंग होनी है, क्या लगता है सरकार घबरा गई है? इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "ऐसा है कि सरकार ने तो अपना हाथ-पैर छोड़ दिया है. उनकी हालत ये हो गई है कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं."

'पता नहीं है… किससे उलझ रहे हैं'

प्रशांत किशोर ने पार्टी के नेताओं के पकड़े जाने पर कहा कि छुटभैया अफसर हैं उन्होंने ये सब किया है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये किससे उलझ रहे हैं. जन सुराज छोड़ेगा नहीं.

पीके ने कहा, "मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, गलती हुई है तो आगे बढ़कर कहेंगे कि कार्रवाई करिए, लेकिन आप किसी को डराने के लिए सिविल में आकर... फिल्मी अंदाज में कई लोगों को अपनी-अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए हैं..."

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