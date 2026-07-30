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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारप्रशांत किशोर देर रात थाना पहुंचे, चुनाव के बीच बड़ा बयान, 'अगर जन सुराज…'

प्रशांत किशोर देर रात थाना पहुंचे, चुनाव के बीच बड़ा बयान, 'अगर जन सुराज…'

Prashant Kishor Bankipur By-Election: प्रशांत किशोर ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जन सुराज के नेताओं को कहां रखा गया है यह नहीं बताया जा रहा है. पढ़िए पीके ने और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 30 Jul 2026 12:30 AM (IST)
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जन सुराज पार्टी (Jan Suraaj Party) के करीब 20 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) बुधवार (29 जुलाई, 2026) की देर रात जक्कनपुर थाना पहुंचे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार को घेरा. पीके ने कहा कि अगर जन सुराज के किसी नेता या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो कानूनी तौर से वह सजा भूगतेंगे. हम लोग उसके लिए तैयार हैं.

प्रशांत किशोर ने कहा, "...लेकिन किसी भी हालत में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि जन सुराज के नेताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक नहीं बता रही कि वे लोग कहां हैं. सरकार घबरा गई है."

मीडिया से पीके ने कहा कि पुलिस को तो ये बताना ही पड़ेगा कि आपने गिरफ्तार किया या नहीं किया है. किया है तो किस अपराध में किया है.

प्रशांत किशोर ने कहा, "कुल 15-16 नेता ऐसे हैं जिनके बारे में पता नहीं चल रहा है कि वे लोग कहां हैं." उन्होंने दो टूक में कहा कि पार्टी के नेताओं ने क्राइम किया है तो केस करिए. अगर क्राइम नहीं किया है तो आप हिरासत में नहीं ले सकते हैं. किसी भी हालत में ट्रेसलेस नहीं बना सकते हैं, नहीं तो आप (पुलिस) पर ही अपहरण का चार्ज लग जाएगा.

यह भी पढ़ें- प्रशांत किशोर की पार्टी के 20 नेता गिरफ्तार, बांकीपुर उपचुनाव के बीच एक्शन

'सरकार ने छोड़ दिया अपना हाथ-पैर'

बांकीपुर में वोटिंग होनी है, क्या लगता है सरकार घबरा गई है? इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, "ऐसा है कि सरकार ने तो अपना हाथ-पैर छोड़ दिया है. उनकी हालत ये हो गई है कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं." 

'पता नहीं है… किससे उलझ रहे हैं'

प्रशांत किशोर ने पार्टी के नेताओं के पकड़े जाने पर कहा कि छुटभैया अफसर हैं उन्होंने ये सब किया है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि ये किससे उलझ रहे हैं. जन सुराज छोड़ेगा नहीं.

पीके ने कहा, "मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, गलती हुई है तो आगे बढ़कर कहेंगे कि कार्रवाई करिए, लेकिन आप किसी को डराने के लिए सिविल में आकर... फिल्मी अंदाज में कई लोगों को अपनी-अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए हैं..."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर में वोटिंग से पहले फंसे प्रशांत किशोर? शिकायत दर्ज

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 30 Jul 2026 12:10 AM (IST)
Tags :
Jan Suraaj PRASHANT KISHOR BIHAR NEWS Bankipur By Poll Bankipur By Election
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