लालू परिवार का झगड़ा बढ़ा! रोहिणी आचार्य ने संजय यादव पर साधा निशाना, दी ये चुनौती

लालू यादव परिवार का झगड़ा बढ़ गया है. उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सीधा नाम लेकर संजय यादव पर निशाना साधा और अपने खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दी है. दरअसल, सारण के प्रवक्ता हरेलाल यादव को पार्टी से छह साल से निकालने जाने के फैसले का रोहिणी ने विरोध किया. उन्होंने इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया.

आरजेडी के छपरा के कार्यकर्ता पंकड यादव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने रोहिणी को फोन किया था. इसके बाद रोहिणी ने हरेलाल यादव को उनके घर भेजा था. इसी को लेकर हरेलाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया.

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'संजय यादव या उसके ही जैसे लोगों पर...'

अपने एक्स पोस्ट में रोहिणी ने कहा, "संजय यादव या उसके ही जैसे लोगों पर सवाल उठाने वालों पर ही अगर कार्रवाई करनी है , तो सबसे पहले मुझ पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाएं , मैं आज भी पार्टी में हूं और पार्टी को संजय यादव , रमीज, सुनील सिंह जैसे लोगों के चुंगल से छुड़ाने के लिए लगातार अपनी आवाज उठा रही हूं, आगे भी उठाती रहूंगी , मैं लालू जी की बेटी हूं कभी गलत के सामने घुटने नहीं टेकूंगी और मेरा साथ देने वाले लोग भी किसी निष्कासन की कार्रवाई की परवाह किए बिना मेरे साथ मजबूती से खड़े ही रहेंगे."

क्या पार्टी की भलाई के लिए सच बोलने , पार्टी के लिए मजबूती एवं ईमानदारी से काम करने वालों के लिए अब जगह नहीं बची है राष्ट्रीय जनता दल में ? . अनुशासनहीनता के झूठे आरोप गढ़ कर सारण के प्रवक्ता श्री हरेलाल यादव का छहः वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासन उन लोगों के द्वारा की गयी… — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) July 8, 2026

तेजस्वी यादव के करीबी हैं संजय यादव

बता दें कि संजय यादव को तेजस्वी यादव का बेहद करीबी माना जाता है और अभी वो पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं. अपने सोशल मीडिया पोस्ट में रोहिणी ने ये भी लिखा, "सारण का पूरा जिला संगठन वैसे लोगों के कब्जे में है जो कहने को तो पार्टी में हैं , मगर हकीकत में विरोधियों के इशारे पर काम करते हैं. चुनाव में पार्टी विरोधी काम करते हैं . सारण का हर एक विधायक, हर पार्टी पदाधिकारी पूरी तरह से निष्क्रिय है और जो लोग पार्टी की भलाई के लिए जनता के बीच जाते हैं, पार्टी से जुड़े लोगों-कार्यकर्ताओं और समर्थकों के सुख-दुःख को साझा करते हैं , उनको ही ये निष्क्रिय एवं साजिश करने वाले लोग टारगेट करते हैं."

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