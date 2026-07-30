#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: तीसरी बेटी के जन्म पर नाखुश था पिता, गला घोंटकर की नवजात की हत्या

जयपुर: तीसरी बेटी के जन्म पर नाखुश था पिता, गला घोंटकर की नवजात की हत्या

Jaipur Crime News: जयपुर में तीसरी बेटी के जन्म से नाखुश आरोपी पिता ने कथित तौर पर मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 30 Jul 2026 06:49 AM (IST)
Preferred Sources

जयपुर में तीसरी बेटी के जन्म के बाद एक पिता पर अपनी ही नवजात बच्ची की हत्या करने का सनसनीखेज आरोप लगा है. मामला अस्पताल का है, जहां मां ने बच्ची को जन्म दिया था. आरोप है कि पिता बेटी के जन्म से नाराज था, वह दूध पिलाने के बहाने नवजात को वार्ड से अपने साथ लेकर गया और कुछ देर बाद वापस लौटा तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी. पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है.

बच्ची के गले पर निशान मिलने और गर्दन पर खून लगा होने से अस्पताल में हड़कंप मच गया. मामला संदिग्ध लगने पर पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की. यह मामला चंदवाजी थाना क्षेत्र के निम अस्पताल का है. यहां जयपुर ग्रामीण के नीमराना इलाके के रहने वाले 38 साल के रवि कुमार यादव ने दो दिन पहले ही अपनी गर्भवती पत्नी कोमल देवी को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया था.

एंटी पेपर लीक बिल: आशुतोष रांका की दो टूक, 'अभी तक इसमें...'

दूध पिलाने के बहाने बच्ची को ले गया था आरोपी

बताया जा रहा है कि परिवार में पहले से दो बेटियां हैं. तीसरी बेटी पैदा होने के बाद पिता रवि यादव की नाराजगी की बात सामने आई है. बेटी के जन्म के कुछ घंटे बाद वह नवजात को दूध पिलाने की बात कहकर वार्ड से बाहर लेकर गया था. वापस लौटने पर बच्ची की हालत देखकर परिजनों और अस्पताल स्टाफ को शक हुआ.

बच्ची के गले पर मिले दबाने के निशान

बच्ची के गले पर दबाने जैसे निशान मिले. गर्दन पर खून भी लगा हुआ था. इन हालात ने सामान्य मौत की आशंका को खारिज करते हुए हत्या की आशंका को मजबूत किया. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है. जांच में अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी अहम हो सकते हैं. बच्ची को वार्ड से बाहर ले जाने के बाद पिता कहां गया और उसके साथ क्या हुआ, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है.

पुलिस ने बच्ची के शव को पीएम के लिए भेजा

बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत की वजह और गले पर मिले निशानों की स्थिति स्पष्ट होगी. पुलिस परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बयान भी दर्ज कर रही है. पुलिस ने आरोपी पिता रवि यादव को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. तीसरी बेटी होने की वजह से नवजात की हत्या का आरोप अगर जांच में सही साबित होता है तो यह घटना न केवल बेहद गंभीर अपराध है, बल्कि बेटियों को लेकर समाज में मौजूद भेदभाव पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है.

एक घंटे की बारिश में डूबा जयपुर! सड़कों पर 2 फीट तक भरा पानी

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 30 Jul 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
एक घंटे की बारिश में डूबा जयपुर! सड़कों पर 2 फीट तक भरा पानी
एक घंटे की बारिश में डूबा जयपुर! सड़कों पर 2 फीट तक भरा पानी
राजस्थान
एंटी पेपर लीक बिल: आशुतोष रांका की दो टूक, 'अभी तक इसमें...'
एंटी पेपर लीक बिल: आशुतोष रांका बोले, 'सजा पर ज्यादा फोकस'
राजस्थान
जीरा-सौंफ के GI टैग पर विवाद, राजस्थान के किसान नाराज
जीरा-सौंफ के GI टैग पर विवाद, राजस्थान के किसान नाराज
राजस्थान
अब प्रसूताओं को बिना रिप्लेसमेंट मिलेगा ब्लड, भजनलाल सरकार का फैसला
अब प्रसूताओं को बिना रिप्लेसमेंट मिलेगा ब्लड, भजनलाल सरकार का फैसला
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बागी गुट को लेकर की ये मांग
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे बोले, 'हां, मेरा परिवारवाद है लेकिन उसकी एक...'
उद्धव ठाकरे बोले, 'हां, मेरा परिवारवाद है लेकिन उसकी एक...'
इंडिया
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
इंडिया
Xप्लेन: राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
विश्व
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
Indian AI Engineer loss US Job: US में नौकरी गई, प्रोजेक्ट चला गया भारत...भारतीय AI इंजीनियर की कहानी वायरल
US में नौकरी गई, प्रोजेक्ट चला गया भारत...भारतीय AI इंजीनियर की कहानी वायरल
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget